Deux convois russes de camions chargés de matériel de construction se sont dirigés ce vendredi à Stepanakert

Par deux convois de véhicules de transport, ce vendredi 20 novembre la Russie, par se Services d’urgence a dirigé vers le Haut-Karabagh (Artsakh) des fournitures dans le cadre de l’aide humanitaire à la population civile. Les camions étaient notamment chargés de matériel de construction afin de reconstruire ou réaménager les maisons endommagées par les bombardement de l’Azerbaïdjan à Stepanakert, Martakert, Martouni, Askeran ainsi que dans d’autres localités du Haut-Karabagh. Cette reconstruction permettra de reloger les habitants de l’Artsakh dont plusieurs dizaines de milliers se trouvent encore en Arménie. Une quarantaine de spécialistes Russes avec les représentants Arméniens des villes de Stepanakert, Martakert, Martouni et Askeran examinent les destructions des habitations et structures publiques. 2 400 habitations et 220 structures sociales furent examinées par ces groupes russo-arméniens afin d’apporter des réponses dans les prochains jours et reconstruire les habitations qui pouvaient encore être récupérées. Le quartier général des brigades des Services de secours d’urgence de la Russie déléguées au Haut-Karabagh est installé à Stepanakert depuis le 16 novembre.

Krikor Amirzayan