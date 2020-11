Entretien avec Konstantin Sivkov, expert militaire russe

Voici un entretien avec Konstantin Sivkov paru sur le site Dialogorg.ru le 19 novembre. Vice-président de l’Académie russe des sciences des missiles et de l’artillerie (ARSMA) pour la politique de l’information, docteur en sciences militaires, il nous livre son analyse de la guerre au Haut-Karabakh.

L’Arménie avait-elle une chance de gagner cette guerre avec les ressources et les équipements dont elle disposait ?

Je pourrais dire comme ça : il y a eu match-nul.

L’Azerbaïdjan n’a pu que partiellement atteindre ses objectifs politiques dans le cadre du conflit armé - il n’a pu prendre le contrôle que de 5 districts (qu’il était déjà prévu de lui remettre après les négociations au sein du groupe de Minsk de l’OSCE sur le Haut-Karabakh) et s’emparer d’une petite partie du Haut-Karabakh lui-même.

L’Arménie et la NKR ont réussi à préserver leur souveraineté et la majeure partie du territoire du Karabakh, mais avec des pertes territoriales importantes. En d’autres termes, l’objectif a également été partiellement atteint.

Il s’agit d’un match-nul. C’est pourquoi les discussions sur la victoire de l’Azerbaïdjan ne peuvent être considérées comme correctes. Cependant, étant donné la supériorité écrasante de l’armée azerbaïdjanaise dans ses forces et ses moyens, le soutien de la Turquie, on ne peut qu’admirer le courage, la force d’âme et l’entraînement des troupes arméniennes.

Dans ce contexte, l’exploit des azerbaidjanais n’est pas bien brillant. Le fait qu’avec une si grande supériorité, les troupes azerbaïdjanaises n’aient pas pu obtenir une victoire complète donne des raisons de parler de la défaite militaire de l’Azerbaïdjan et de grand succès pour l’Armée de défense du HK.

Dans ce cas comment expliquer les réactions aussi négatives en Arménie ?

Car en Arménie, ceux qui courent sur les places sont soit des imbéciles, soit des escrocs politiques. Ils auraient dû être envoyés au front, et ils auraient alors compris de quoi il en retournait.

D’ailleurs, Pachinian est en partie responsable de cette guerre. Il l’a provoquée lorsque, par ses actions, il a en fait perturbé les négociations sur le transfert de territoires qui n’avaient jamais fait partie du Haut-Karabakh et qui appartenaient à l’Azerbaïdjan.

La guerre a commencé en 1990 lorsque l’Azerbaïdjan a voulu reprendre tout le Haut-Karabakh, qui faisait partie de la RSS azerbaïdjanaise. Au cours de cette guerre, les Arméniens se sont emparés de certains territoires qui ne faisaient pas partie du Haut-Karabakh à l’origine.

L’essence de ces accords était de ramener la situation à sa position initiale : les territoires arméniens habités principalement par la population arménienne devaient revenir au Karabakh, et les territoires traditionnellement habités par les Azerbaïdjanais rendus à l’Azerbaïdjan.

La reprise totale des territoires dont parlait Ilham Aliyev n’aurait pas résolu le problème. Un compromis dans lequel tout le monde aurait été modérément satisfait aurait dû être trouvé.

Pachinian, qui reflète l’opinion de la partie la plus radicale de la société arménienne, principalement nationaliste, ne voulait rien donner. Les négociations ont été interrompues.

Les deux parties ont subi d’énormes pertes dans ce conflit armé, tant en hommes qu’en matériel. La société azerbaïdjanaise est beaucoup plus sensible aux pertes que la société arménienne. Les événements d’Erevan en particulier en témoignent.

Dans ces circonstances, que restait-il à Ilham Aliyev à faire ? Admettre que l’Azerbaïdjan n’a pas réussi à remporter une victoire complète en s’emparant de la totalité du territoire du Haut-Karabakh ? Comment la société réagirait-elle à cela ? Surtout lorsque le peuple azerbaïdjanais apprendra les pertes réelles, aussi bien humaines que technologique ?

La seule chose qui reste à faire est de claironner le plus fort possible une grande victoire. Et dans les termes les plus durs. C’est ce que fait Aliyev.

En même temps, je suis attentif : Aliyev comprend parfaitement qu’il s’agit d’une demi-victoire et d’une demi-défaite. Il est terriblement en colère à propos de ce qui s’est passé. La conséquence en sera qu’Aliyev tracera désormais fermement la ligne pro-turque, et que l’Azerbaïdjan deviendra un État hostile à la Russie.

De quelle manière cela se manifeste-t-il ?

Tout d’abord, Aliyev a commencé à mentir franchement sur les militaires turcs qui se seraient tenus sur la ligne de démarcation. En fait, seules des troupes russes seront présentes.

Deuxièmement : Aliyev a accepté de n’introduire que des soldats de la paix russes, ce qui est également un signe que l’Azerbaïdjan ne pouvait plus combattre.

Il existe également des preuves directes de la perte de la capacité des troupes azerbaïdjanaises à mener une offensive avec des pertes acceptables de la part des analystes militaires ukrainiens, qui sympathisait avec l’Azerbaïdjan et dont les évaluations sont donc assez objectives.

La classification des informations sur les pertes importantes des troupes azerbaïdjanaises peut également être considérée comme un signe de pertes élevées.

Les Arméniens n’ont pas caché ces données jusqu’à la publication des listes de victimes. Et l’Azerbaïdjan l’a classifié, ce qui suggère qu’ils sont au moins autant que les pertes Arméniennes, et très probablement beaucoup plus - la partie qui attaque subit toujours plus de pertes.

En Russie, pour rendre le résultat moins amer à l’Azerbaïdjan et à Aliyev, ils soutiennet que, oui, l’Arménie a été vaincue et l’Azerbaïdjan a gagné.

Et une partie de la société arménienne, disons - ne comprenant pas tout à fait ce qui se passe au HK, ne réalise pas la grandeur de sa victoire, prend la parole lors des rassemblements.

Venons-en maintenant à l’essentiel de la question. Le potentiel total des forces armées de l’Arménie et du Haut-Karabakh est environ cinq fois inférieur au potentiel militaire total de l’Azerbaïdjan.

Les Azerbaïdjanais ont lancé des opérations militaires dans deux directions : le nord-ouest et le sud-est. Avec une telle supériorité, ils ont pu passer avec d’énormes pertes à quelques kilomètres seulement pendant les sept premiers jours de la guerre. Ayant atteint la deuxième ligne de défense du Haut-Karabakh dans le massif montagneux, ils ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas continuer comme ça. Une semaine plus tard, ils ont donc regroupé leurs forces, en se concentrant sur une direction sud-est. Leur forces étaient 10 à 12 fois plus nombreuses que les forces arméniennes.

Pensez à ces chiffres, à un tel avantage, il n’ont avancé que de 30-40 km en un mois.

Lorsqu’ils ont franchi toutes les lignes de défense et atteint l’espace opérationnel, ils ont continué à rencontrer une résistance farouche de la part des Arméniens. Les Arméniens ont transformé chaque village, chaque gorge, chaque chemin en une forteresse.

Avec une telle supériorité, les Azerbaïdjanais ont mis 3 jours pour conquérir la ville de Choucha. Pouvez-vous imaginer à quelle difficulté ils auraient dû affronter pour prendre Stepanakert ? Il y aurait tellement de corps qu’il est même effrayant d’y penser.

Même ces chiffres montrent que les Azéris ont subi d’énormes pertes, leurs ressources, en particulier les stocks de munitions, principalement pour l’artillerie, ont été largement dépensées.

Et maintenant, il y a des nuances militaires et stratégiques.

L’Azerbaïdjan avait dans son arsenal de multiples systèmes de roquettes et une artillerie d’une portée de 50 à 90 km.

Les Arméniens disposaient d’une artillerie de campagne d’une portée maximale de 15 à 20 km.

Les Azerbaïdjanais avaient environ 50 à 70 drones, qu’ils ont achetés à l’étranger. Ces drones permettaient de désigner les cibles de l’artillerie.

Les Arméniens n’avaient pas de drones. Ils ont utilisé des systèmes qui permettaient d’identifier avec une faible précision la batterie seulement après avoir ait tirée.

Les Azerbaïdjanais pouvaient lancer des tirs de fond, et les Arméniens ne pouvaient pas répondre. Ils ne pouvaient que se mettre à la portée de leur artillerie, puis ils devaient utiliser l’art des éclaireurs pour désigner les cibles des canons où tirer.

Si, dans les premiers jours, les Azerbaïdjanais ont montré comment fonctionnent les drones, comment ils détruisent des cibles, prennent des photos de chars détruits, alors tout cela s’est arrêté parce qu’il ne restait plus rien de ces drones : 46 sur 60 ont été détruits.

Les Azerbaïdjanais avaient suffisamment de moyens de défense aérienne pour combattre les drones, alors que le Haut-Karabakh ne disposait que de six canons automoteurs automatiques de type « Shilka » pour toute la ligne de défense. De plus, à mon avis, les Arméniens en ont déplacé une douzaine d’autres. Et ces canons - avec une portée de 2 à 2,5 km ont détruit les trois quarts des drones de l’Azerbaïdjan. Après cela, les drones ont cessé d’agir.

Les Azerbaïdjanais disposaient de 100 chars T-90 modernes, tandis que l’Arménie n’en avait pas. Elles ne disposaient que de T-72 modifié, qui ne pouvaient lutter contre les T-90 que dans des conditions très favorables. Les Arméniens comptaient 200 chars, les Azerbaïdjanais 444 chars. Les chiffres parlent d’eux-même.

Je ne peux dire qu’une chose : l’art opérationnel et la formation tactique du personnel de commandement des troupes du Haut-Karabakh est le plus élevé. Le courage est le plus élevé. Dans les conditions dans lesquelles ils ont combattu, avec la monstrueuse supériorité de pouvoir et de moyens dont disposaient les Azerbaïdjanais, les Arméniens ont fait preuve de merveilles d’héroïsme de masse. Je ne peux pas dire autre chose.

L’armée turque a envoyé des combattants du chaudron d’Idlib en Syrie, afin qu’ils puissent également résister aux combattants du Haut-Karabakh. Ces militants avaient une expérience considérable des combats ainsi qu’une croyance fanatique en l’Islam. Environ 300-400 personnes ont été déplacées dans les premiers jours, dont 50 ont été tuées le premier jour. C’est une perte énorme, et elle a été faite par les soldats de l’armée arménienne.

Il est bien connu que l’armée turque était impliquée dans la gestion des drones et des troupes azerbaïdjanaises.

L’Azerbaïdjan est confronté à une résistance croissante au quotidien.

À Choucha, trois jours se sont écoulés entre le moment où les Azéris sont entrés dans la périphérie de la ville et sa capture. Avec les forces dont disposait l’Arménie, elle a fait l’impossible. Les Arméniens ont repoussé l’attaque azerbaïdjanaise avec des pertes minimales de territoire et de personnel.

Une situation phénoménale, qui, je pense, sera encore étudiée de manière approfondie par la science militaire.

Quels mots faut-il trouver pour les Arméniens qui ne partagent pas votre point de vue ?

Ils s’assoient dans leurs chaleureuses maisons et demandent à envoyer d’autres personnes au front. Leur demande de dénonciation du traité signifie le début de la guerre.

Il n’y a aucun moyen de donner un sens aux paroles de ces gens. Il suffit de les assembler, de leur donner des armes et de les envoyer au front sous les bombes azerbaïdjanaises.

Ceux qui ont combattu sont heureux que la guerre soit terminée. Ils savent ce que c’est. C’est leur exploit, la victoire de toute la nation arménienne.