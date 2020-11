Encore 28 noms de soldats tués en Artsakh…on compté déjà 1 637 noms de soldats Arméniens morts au front

Aujourd’hui le ministère arménien de la Défense a publié 28 nouveaux noms de soldats Arméniens morts au front dans la défense du Haut-Karabagh (Artsakh). Désormais 1 637 noms sont publiés et dans les prochains jours la liste va s’allonger. Les centres médicaux-légaux d’Arménie et de l’Artsakh ont déjà comptabilisé 2 425 noms et la liste continue.

La liste des 28 soldats Arméniens tués, publiée aujourd’hui :

Ghukasyan Aren Arthur, né en 2002

Sazbandyan Edgar Norayri, né en 2002

Armen Norik espagnol, né en 2002

Stepanyan Garik Ara, né en 2002

Derdzyan Arman Andranik, né en 2002

Aperyan Andranik Argami, né en 2001

Hovsepyan Vardan Arthur, né en 2001

Signe Zeynalyan Garnik, né en 2001

Khachatryan Marat Arthur, né en 2002

Kyureghyan baptiste Hamleti, né en 2000

Zuroan Sipan Martin, né en 2002

Réserviste Sargsyan David Sasuni, né en 1990

Aslanyan Albert Gevorgi, né en 2001

Ghazaryan Arméni, né en 2002

Volontaire Khachatryan Hamlet Rafaeli, né en 1978

Grigoryan Hamlet Arméni, né en 2000

Réserviste Ghazaryan Aram Vardani, né en 1981

Melkonyan Serob Varujan, né en 1993

Réserviste Saryan Brave Hakobi, né le 1990

Réserviste Hakobyan Poghos Père, né en 1971

Aramyan Sargis Samson, né en 1975

Réserviste Gasparyan Rafael Rustam, né en 1991

Réserviste Martirosyan Eduard Misha, né en 1992

Aslanyan de Levon Seryozha, né en 1983

Réserviste Petrosyan Harut Alexander, né en 1990

Réserviste Avagyan Suren Slavik, né en 1974

Réserviste Aghayan Narek Myasnik, né en 1994

Réserviste Hambardzumyan Stepan Suren, né en 1965

Krikor Amirzayan