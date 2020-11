Le monastère d’Amaras (Haut-Karabagh) dans la région de Martouni resterait en zone arménienne

Le monastère d’Amaras reste à nous indique le site facebook du village arménien de Madjkalashen situé tout près d’Amaras. Le monastère se trouve dans la région de Martouni à l’est de l’Artsakh. Avec le complexe monastique de Dadivank situé dans la région de Kelbajar (Karvashar) au nord-ouest de l’Artsakh qui va passer à l’ennemi azéri, Amaras forme avec Gandzasar l’un des trois principeux lieux les plus emblématiques de la chrétienté arménienne de l’Artsakh.

Le monastère d’Amaras fut fondé au IVe siècle par le moine Mesrop Machtots l’inventeur de l’alphabet arménien en 405. Mais la construction actuelle date du XVIIe et XIXe siècle. Gandzasar et Amaras restent en zone arménienne. Dadivank passant en zone azérie sera surveillée par les forces russes chargées de la paix au Haut-Karabagh avec sans doute un accès possible pour les Arméniens qui s’y rendent pour prier.

Krikor Amirzayan