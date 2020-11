Démission de Shushan Stepanyan la Secrétaire de presse du ministère arménien de la Défense

Après la démission d’Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense qui communiquait des informations du front (souvent minimisées et erronées) c’est au tour de Shushan Stepanyan la secrétaire de presse de ce même ministère de la Défense qui vient de quitter sa fonction.

Dans un message posté sur sa page facebook Shushan Stepanyan écrit aujourd’hui « Chers compatriotes, chers collègues et cher public. Je suis la fille de combattant Shahen Stepanyan qui lutta sur tous les fronts du sud de l’Artsakh lors de la première guerre et qui tomba en héros à Fizouli. Née à Hadrout en Artsakh j’ai porté une attention personnelle à cette dernière guerre. Et j’ai accepté l’issue de la guerre non seulement en tant que représentant du ministère de la Défense mais en tant que personnes comme une immense perte ! ».

Elle ajoute que la passion avec laquelle elle vivait les dernièrs éléments n’avait pas la distance d’une spécialiste et préfère laisser sa place au personnel spécialisé du ministère de la Défense qui ont moins d’émotions mais plus d’efficacité dans la vision et leur fonction. « L’Armée arménienne connaîtra des victoires. Le deuil est éternel s’il n’y a pas de lutte » a conclu Shushan Stepanyan qui occupait le poste de Secrétaire de presse du ministère de la Défense depuis le 12 mars 2020.

Ce sentiment d’une bataille perdue dans une guerre qui sera longue est largement partagé en Arménie.

Krikor Amirzayan