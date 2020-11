Le Figaro Magazine : « Arméniens, un peuple en danger »

Le Figaro Magazine est en kiosque ! En Une : « Arméniens, un peuple en danger ». Au sommaire, de la page 44 à la page 58 : reportage sur la ligne de front, l’appel de 120 personnalités à la reconnaissance de l’Artsakh, le photoreportage d’Antoine Agoudjian, ...

Sylvain Tesson : « Les Arméniens, un peuple abandonné »

GRAND REPORTAGE - Pour Le Figaro Magazine, Sylvain Tesson s’est rendu avec nos reporters au Haut-Karabakh, quelques jours avant un cessez-le-feu marquant la défaite militaire arménienne face aux troupes azéries soutenues par la Turquie et renforcées par des djihadistes venus de Syrie. Il raconte un peuple en armes, luttant seul pour sa survie dans une indifférence mondiale coupable.

Haut-Karabakh : « En face, ce sont des Turcs, ils ne s’arrêteront jamais ! », par Jean-Christophe Buisson

TÉMOIGNAGES - Étudiants, paysans, artistes, médecins, élus, professeurs, soldats, volontaires, réfugiés ; hommes, femmes, vieillards, tout juste majeurs ; habitants de l’Artsakh (Haut-Karabakh), citoyens et citoyennes de la république d’Arménie ou venant de France, de Belgique, de Russie, du Liban ou d’Amérique : ils ne voulaient pas la guerre qui leur a été imposée, mais ils se sont mobilisés pour résister à l’invasion de leur terre arménienne par les troupes armées azéries, entre le 27 septembre et le 10 novembre. Voici, bruts, pris sur le vif, au son des canons et des échanges de tirs, dans les tranchées ou sur leur lit d’hôpital, leurs témoignages, que Le Figaro Magazine a recueillis dans les derniers jours du conflit. Ils disent la peur, la souffrance et la dignité d’un peuple qui lutte pour sa survie sur terre.

L’appel de 120 artistes français en faveur de l’Arménie et de l’Artsakh

TRIBUNE - Cinéastes, écrivains, penseurs, comédiens, musiciens, philosophes, journalistes et chanteurs français de premier plan se mobilisent pour les Arméniens, chassés « comme des chiens » du Haut-Karabakh par les Azéris.

Les Arméniens de France sont aussi sous la menace des Turcs

ENQUETE - Dégradations de monuments, attaques physiques, expéditions punitives : les groupes turcs pro-Erdogan ont profité du conflit en Artsakh pour rappeler leur inquiétante présence sur notre sol. Et leur haine inextinguible de ceux qu’ils nomment atrocement « les restes de l’Épée ».

LETTRE EXCLUSIVE ABONNÉS - A lire également, la lettre du Figaro Magazine à ses abonnés : « Le Figaro Magazine n’est pas un journal neutre. Il revendique des valeurs qui le conduisent à s’engager dans certains combats. La lutte contre le totalitarisme communiste en fut un, hier : par ses enquêtes, ses reportages, ses éditoriaux, le Fig Mag fit dans les années 80 ce qu’il estimait être son devoir. Aujourd’hui, l’islamisme, à de nombreux points de vue, s’est substitué au communisme. Voilà pourquoi il nous était impossible de rester silencieux sur le conflit opposant Arméniens et Azéris dans une région du sud du Caucase grande comme le Finistère - le Haut-Karabakh ou Artsakh. »

