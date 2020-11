L’Appel des 120

Venant s’ajouter à la longue liste de 680 personnalités, tous domaines confondus, issues de la société civile et de la politique pour la reconnaissance de l’Artsakh, en soutien à l’Arménie et à l’Artsakh, 120 personnalités du monde des Arts, ont signé l’appel d’indignation envers la clique turco-azérie, responsable à plus d’un titre de crimes de guerre face à des Arméniens contraints de combattre pour leur survie.

À lire dans le Figaro Magazine du 2O novembre 2020