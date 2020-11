Chaîne de solidarité : les lives de charité de la danseuse Scarlett Baya

Dans le contexte actuel, la diaspora est mobilisée pour venir en aide au peuple arménien de l’Artsakh. Et nous savons à quel point cette solidarité est indispensable.

Ici, en France, Scarlett Baya Avedikian, danseuse-comédienne, sensibilise sa communauté Instagram en organisant des lives de charité, afin de récolter des dons pour le Fonds arménien de France.

A chaque fois avec un thème différent et en lien avec l’Arménie :

Dimanche 15/11, le premier live était dédié à un cours de yoga sur le thème du lâcher-prise et de la détente. La somme de 455€ a été récolté grâce au professeur Laure Dary qui n’a pas hésité à répondre présente.

Mercredi 18/11, le second rendez-vous était consacré à la cuisine. Juan Arbelaez, chef cuisinier au grand cœur et au talent reconnu, a accepté de se joindre à Scarlett pour un live qui a récolté 1140€. Juan a accepté le défi de préparer le mythique et délicieux manti arménien et a également proposé une version revisitée à sa façon. Nous la testerons, c’est certain !

Le prochain et dernier live aura lieu le 22 novembre à 14h. Il sera quant à lui dédié à la danse. La célèbre coach Nadine Timas offrira un cours de danse débutant.

« Merci à Laure, Juan, Nadine et à tous les généreux donateurs, commente Scarlett Baya. Les Arméniens vous remercient pour votre solidarité, ce geste qui nous va droit au cœur pour sauver des familles et des enfants contraints de quitter tous ce qu’ils avaient sur leur terre. »