La Métropole Aix-Marseille-Provence vote une motion pour l’Artsakh

Martine Vassal, présidente de l’institution et du département des Bouches - du- Rhône, présidait ce jeudi 19 novembre le Conseil de la Métropole qui examinait plusieurs sujets dont une motion de soutien aux populations du Haut-Karabagh et la demande de reconnaissance de la République d’Artsakh par la France, l’UE et l’ONU.

Cette motion était débattue en priorité dans l’ordre du jour placé sous le signe de la solidarité envers le peuple arménien et l’urgence de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid19 et de ses répercussions économiques et sociales.

Respectant la distanciation physique, le Conseil se déroulait en visioconférence pour tous les conseillers métropolitains.

Martine Vassal a indiqué que la motion avait été présentée aux présidents de groupes et aux présidents de territoires avant le vote définitif en Conseil.

« La Métropole souhaite la reconnaissance et l’indépendance de la République d’Artsakh, au nom du droit des peuples à l’autodétermination », a déclaré la présidente en dénonçant le silence assourdissant des nations face à l’attaque guerrière de l’alliance turco - azérie contre le peuple arménien d’Artsakh.

La présidente a souhaité que le gouvernement français, l’UE et l’ONU prennent toutes les mesures pour assurer la protection des populations et soutenir le processus de paix.

Elle a affirmé avec force que le peuple d’Artsakh, obligé de quitter ses terres, aujourd’hui sur les routes de l’exil, doit pouvoir vivre libre et en sécurité sur ses terres ancestrales.

La veille du vote, Martine Vassal nous assurait au téléphone que la proposition était bien perçue et qu’un large consensus se dessinait.

L’émotion et l’indignation des conseillers métropolitains étaient sincères, ils voulaient apporter leur solidarité à l’Arménie et à l’Artstakh.

Plusieurs élus de l’opposition de gauche, comme Yannick Ohannessian et Sébastien Barles, adjoints à la Maire de Marseille, Michèle Rubirola, ont apporté leurs voix à la motion en dénonçant la situation dramatique que vivent les populations arméniennes.

Encourageant toutes les initiatives soutenues par le Département et la Métropole, ils ont affirmé que la semaine prochaine, lors du prochain Conseil municipal, la ville de Marseille votera également un vœu de reconnaissance de l’Artstakh.

La députée Anne- Laurence Petel (La REM) a témoigné de la situation en Artsakh suite à son voyage en Arménie avec plusieurs parlementaires.

Elle a déclaré que l’Arménie était un peuple ami et que nous devions le soutenir, enjoignant tous les exécutifs locaux en France à voter une motion semblable.

Anne- Laurence Petel a souligné l’importance de garantir la sécurité pour le retour des populations.

De retour d’un voyage en Arménie, dans la région de Goris avec les membres de SOS Chrétiens d’Orient, le sénateur Stéphane Ravier ( RN) a apporté son soutien à cette motion en dénonçant l’appétit d’ Erdogan, qualifié « d’ogre islamiste et complètement dingue ».

Très en verve, le sénateur Stéphane Ravier a regretté la « politique de la salive » des institutions qui n’ont pas pris position pour l’Arménie « victime d’une politique d’épuration ethnique ».

La fille de la Maire d’Aix en Provence Maryse Joissains, Sophie Joissains, membre du Cercle d’Amitié France - Artsakh à l’Assemblée nationale, a affirmé être heureuse de voter cette motion en ajoutant que ce vendredi 20 novembre, sa ville d’Aix en Provence allait voter également une motion similaire.

Le député Guy Teissier a remercié la Présidente pour son engagement en déclarant : « Un grand merci Martine Vassal, vous avez tenu parole en proposant cette motion de reconnaissance ».

Ému, le député a dit : « Ce vote est une lueur d’espoir pour ce peuple persécuté et dépecé, c’est une lumière qui va leur réchauffer leurs cœurs ».

Guy Teissier a fustigé le silence accablant de la France.

« Nous avons lâchement abandonné nos amis arméniens », dit-il en affirmant leur volonté farouche de revenir sur leur terre.

Toujours à la pointe du combat auprès des arméniens, la sénatrice Valérie Boyer, à son tour, a remercié la présidente de la Métropole et du Département pour avoir proposé cette motion.

La sénatrice a déclaré que ce combat n’était pas communautaire, c’était un combat de justice et de reconnaissance et que la France était liée par ce devoir.

Valérie Boyer a également dénoncé le silence abominable de la France en insistant sur le nettoyage ethnique et culturel que subit le peuple d’Artsakh.

La motion de demande de reconnaissance de la République d’Artsakh a été adoptée à l’unanimité par le Conseil de la Métropole.

Le procès verbal définitif sera établi lundi prochain car plusieurs élus avaient des problèmes de connexions pour suivre la séance et accéder au vote.

En remerciant l’assemblée Martine Vassal a dit : « La reconnaissance de l’Artsakh est le seul moyen pour lutter contre l’épuration ethnique et établir une paix durable ».

Alain Sarkissian