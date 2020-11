Paris, (AFP) - Emmanuel Macron s’est de nouveau entretenu jeudi avec le président azerbaidjanais Ilham Aliev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, alors que Paris souhaite une « supervision internationale » du

cessez-le-feu au Nagorny Karabakh, a indiqué l’Elysée.

Au cours de ces échanges, le chef de l’Etat a fait part de son souhait que

la fin des combats puisse "permettre de reprendre des négociations de bonne

foi, afin de protéger la population du Haut Karabakh et d’assurer le retour de

dizaines de milliers de personnes ayant fui leurs habitations", a précisé la

présidence.

L’Azerbaïdjan et l’Arménie ont signé la semaine dernière un accord parrainé

par la Russie qui a mis fin à plusieurs semaines d’affrontements meurtriers au

Nagorny Karabakh, région séparatiste d’Azerbaïdjan à majorité arménienne.

Mais, pour Paris, cet accord « nécessite d’être consolidé », avec une

« clarification des points importants », notamment sur la poursuite des

négociations.

"Notre souhait est que le Groupe de Minsk - qui réunit France, Russie et

Etats-Unis comme médiateurs, ndlr - joue tout son rôle pour acter les

modalités de surveillance" de l’arrêt des combats, a précisé l’Elysée.

Paris demande donc "une forme de supervision internationale de ce

cessez-le-feu" afin qu’il permette le retour des déplacés, l’acheminement de

l’aide humanitaire, le retour des combattants étrangers, en particulier des

Syriens acheminés par la Turquie, et une véritable négociation sur le statut

du Haut Karabakh.

La France s’inquiète de l’éventualité que la Turquie puisse, avec l’accord

de la Russie, être associée aux opérations de maintien de la paix, même si les

contours de son rôle restent flous.

Pour l’Elysée, la Russie a plus intérêt à privilégier le Groupe de Minsk

plutôt que de chercher à s’inspirer du processus de paix dit d’Astana sur la

Syrie, qui est chapeauté par Moscou, Ankara et Téhéran.

Dans ses échanges, Emmanuel Macron a également annoncé un "effort d’aide

humanitaire porté par la France et sa volonté que des mesures fortes soient

prises pour protéger le patrimoine religieux et culturel" du Haut Karabakh. Il

en a aussi discuté jeudi avec la directrice générale de l’Unesco Audrey

Azoulay, selon l’Elysée.