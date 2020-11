Par l’adoption d’un voeu, la Région Hauts-de-France apporte à son tour son soutien à l’Arménie

« Pour une solution durable du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, et le droit de la population du Haut-Karabakh à l’autodétermination » : tel est le titre du voeu adopté par la région Hauts-de-France en séance plénière ce jeudi 19 novembre.

« Le Conseil régional affirme sa solidarité avec tous les Arméniens du Haut-Karabakh. Nous appelons le gouvernement et l’Union Européenne à condamner ces actions militaires soutenues par la Turquie, et à apporter de l’aide à l’Arménie », a tweeté la Région.

Déjà, ce mardi 17 novembre, Xavier Bertrand avait rencontré les représentants de l’association des Arméniens de Lille Métropole (Ararat), à savoir le trésorier Garik Galstyan et le membre du Conseil d’administration Karen Zakarian. Le président de la Région avait témoigné son soutien à la population arménienne, et en particulier aux Arméniens du Haut-Karabakh. Ce soutien, exprimé à titre personnel et au nom des Hauts-de-France, se concrétisera par une aide financière à des ONG humanitaires : « Celles-ci apportent un appui essentiel aux populations locales pour les aider à faire face aux conséquences d’un conflit qui a causé près de 5 000 morts et 12 000 blessés côté arménien, et forcé près de 100 000 personnes à abandonner leur foyer », annonçait-il.

Ce jeudi 19 novembre donc, ce fut l’occasion, lors d’une séance plénière, pour la majorité du conseil régional de présenter au vote de l’assemblée un voeu pour concrétiser ce soutien moral et humanitaire aux populations arméniennes touchées par ce conflit déséquilibré et meurtrier. Un voeu largement adopté, que vous pouvez retrouver ci-dessous dans son intégralité :