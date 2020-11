Le ministre des Affaires étrangères de l’Artsakh envoie une lettre au Directeur général de l’UNESCO

Le ministre des Affaires étrangères de la République d’Artsakh Masis Mayilian a adressé une lettre à la Directrice générale de l’UNESCO Audrey Azoulay, appelant son attention sur les faits de profanation et d’actes de vandalisme commis par la partie azerbaïdjanaise contre les monuments historiques, religieux et culturels arméniens.

La lettre indique qu’à la suite de l’agression militaire lancée par l’Azerbaïdjan le 27 septembre contre la République d’Artsakh avec le soutien de la Turquie, une partie importante du territoire de l’Artsakh, où se trouvent de nombreux monuments culturels du patrimoine arménien, est tombée sous l’occupation militaire de l’Azerbaïdjan.

Le ministre des Affaires étrangères attire l’attention sur le fait que « des vidéos et des photos sont diffusées sur Internet qui montrent des inscriptions en azerbaïdjanais sur les murs de l’église du Saint-Sauveur dans la ville de Shushi, des sculptures individuelles qui constituent la partie composite de l’Église sont détruits et les artefacts situés directement dans l’église sont endommagés. Pendant la période des opérations militaires actives, les forces armées azerbaïdjanaises ont délibérément attaqué à deux reprises l’Église à partir d’un véhicule aérien sans pilote. L’attaque a causé de graves dommages à l’Église. Lors de la deuxième attaque, des journalistes qui étaient dans l’Église pour documenter les conséquences de la première grève ont été blessés ».

La lettre souligne que le déni systématique de l’existence du patrimoine historique et culturel arménien et sa destruction sont depuis longtemps la norme en Azerbaïdjan et font partie de la politique étatique d’inculquer la haine et la xénophobie envers les Arméniens. En ce qui concerne la menace de destruction des monuments culturels du patrimoine arménien situés en République d’Artsakh et sous le contrôle de l’Azerbaïdjan, le ministre Mayilian a souligné la nécessité de prendre des mesures efficaces au nom de l’UNESCO pour assurer la protection du patrimoine historique, culturel et religieux et garantir que l’Azerbaïdjan s’acquitte de ses obligations de préserver le patrimoine culturel des autres peuples.