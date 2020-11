Les avions russes continuent de transférer des unités de la 15e brigade de maintien de la paix pour participer à l’opération de maintien de la paix au Haut-Karabagh

Le transfert de personnel, d’équipement militaire et de matériel du contingent de maintien de la paix par les avions de transport militaire russe Il-76 et An-124 Ruslan se poursuit.



Des avions Il-76 et An-124 de l’aviation de transport militaire des Forces aérospatiales russes, avec du matériel et du personnel de la 15 brigade de maintien de la paix envoyées en Arménie pour participer à l’opération de maintien de la paix dans la zone du conflit du Haut-Karabakh, ont chargé du matériel, des armes et de l’équipement militaire à l’aérodrome d’Oulianovsk-Vostochny et ont effectué un vol vers les aérodromes de la ville d’Erevan.



Au cours de la dernière journée, les avions de l’aviation de transport militaire ont effectué 20 vols. Plus de 30 unités d’automobiles et d’équipements spéciaux - véhicules blindés de transport de troupes, camions tout-terrain, ainsi que du matériel et du matériel d’appui technique et des vêtements ont été livrés à l’Arménie.