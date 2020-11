Les soldats de la paix russes assurent la sécurité de la circulation des véhicules civils le long du corridor de Latchin au Haut-Karabagh.



Le personnel militaire du contingent de maintien de la paix inspecte tous les véhicules, passant par les postes d’observation à la recherche d’armes et d’explosifs, à leur tour, les unités de police militaire patrouillent la section de la route, traversant le corridor de Latchin jusqu’à Stepanakert.



L’ouverture de la route a permis d’assurer le mouvement de la population locale en véhicules personnels, ainsi que le transport de nourriture et de marchandises diverses.



Dans les zones de l’opération de maintien de la paix, la surveillance permanente de la situation et le contrôle du respect du régime de cessez-le-feu sont assurés par les unités de maintien de la paix dans 23 postes d’observation : douze dans la zone de responsabilité sud et onze dans la zone nord.



Pour contrôler le cessez-le-feu et les hostilités, un contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie est déployé dans la zone du Conflit au Haut-Karabagh. Le contingent comprend 1960 militaires, 90 véhicules blindés de transport de troupes, 380 unités d’automobiles et de matériel spécial.

La base du contingent russe est composée d’unités de la 15e brigade motorisée (maintien de la paix) de la Région militaire Centre.