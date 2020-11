Un autre convoi de réfugiés est arrivé à Stepanakert, accompagné de militaires de maintien de la paix russes

Le 18 novembre 2020, 936 réfugiés sont rentrés du territoire de la République d’Arménie au Haut-Karabakh.



Un convoi de 23 bus d’Erevan s’est rendu vers la place principale de Stepanakert, accompagné de patrouilles du contingent russe de maintien de la paix et de la police militaire.



La sécurité du retour des réfugiés et de la circulation des civils à travers la ligne de contact pour rentrer chez eux est assurée sous la direction et le contrôle du Centre interministériel de réponse humanitaire.



Depuis le 14 novembre, plus de 2 600 habitants, qui avaient précédemment quitté leur domicile, sont rentrés à Stepanakert.



Les militaires russes ont assuré la sécurité de l’avancement des autobus à travers la ligne de contact pour le retour des civils chez eux à Stepanakert.