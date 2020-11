Appels pour l’Artsakh au Congrès des Etats-Unis

On assiste en Europe, et plus particulièrement en France, à une série d’initiatives venant de dirigeants de regions ou de maires appelant à une reconnaissance du Haut Karabagh, pour qu’il ne soit pas sacrifié sur l’autel de la realpolitik après avoir été livré à lui-même pendant 45 jours d’une guerre sanglante. Outre Atlantique aussi, avec l’entrée prochaine du démocrate Joe Biden à la Maison Blanche, les amis de l’Artsakh, qui en avaient obtenu la reconnaissance dans plusieurs Etats des Etats-Unis, s’activent pour que les Etats-Unis jouent leur rôle à la tête du Groupe de Minsk de l’OSCE et s’expriment sur (...)