Le Groupe de Minsk reprend du service…

On se demandait où il était passé depuis quelques temps… Le Groupe de Minsk de l’OSCE, coprésidé par la Russie, la France et les Etats-Unis, qui avait vocation, depuis 1992, à aider l’Azerbaïdjan et l’Arménie à trouver une solution négociée au conflit du Karabagh et qui a assisté à son règlement sur le champ de bataille, sans vraiment chercher à empêcher une guerre déclenchée et gagnée par l’Azerbaïdjan et son allié turc, a réapparu soudainement, une fois que la Russie, avec la Turquie manouevrant en coulisses, eurent imposé une trêve synonyme de capitulation pour la partie arménienne. En maître de cérémonie bien (...)