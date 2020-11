Selon les termes de l’accord de cessez-le-feu très controversé qu’a signé Nikol Pachinian le 9 novembre avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliev sous l’égide du président russe Vladimir Poutine, mettant un terme à 45 jours d’une guerre perdue par la partie arménienne, au nombre des territoires de l’Artsakh qui devraient être cédés à l’Azerbaïdjan, figurent sept villages de la province de Martakert. Cette région située au nord de l’Artsakh devrait rester sous contrôle arménien et protection russe. Selon les autorités de l’Artsakh, les autorités de l’ Azerbaïdjan affirment que les sept villages se trouveraient dans la juridiction d’Aghdam, l’un des 7 districts limitrophes du Haut-Karabagh qui étaient sous contrôle arménien depuis 1994 et qui devrait passer sous le contrôle de l’Azerbaïdjan le vendredi 20 novembre. Les autorités de l’Artsakh affirment que les villages de Nor Maragha, Nor Aygestan, Nor Seysulan, Nor Karmiravan, Nor Haykajur, Hovtashen et Nor Jraberd, ainsi que la,localité d’Akna de la province de Martakert “sont en passe de passer sous le contrôle de l’Azerbaïdjan, en vertu des termes de l’accord trilateral sur la cessation des hostilités. Les autorités de l’Artsakh ont procédé au déménagement des biens de plus de 2 000 habitants de ces villages et s’emploient à les reloger.