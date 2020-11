Les révélations accablantes du général Movses Hakobian sur la gestion de la guerre

Le devoir de réserve n’est plus de mise ! Le général Movses Hakobian, ancien commandant en chef de l’armée arménienne, multiplie les déclarations publiques qui se veulent autant de témoignages à charge sur la gestion jugée calamiteuse de la guerre par le premier ministre arménien Nikol Pachinian, qui a permis à l’Azerbaïdjan de s’emparer de vastes territoires autour et dans le Karabagh. Il a ainsi souligné que trois jours seulement après le déclenchement des hostilités par les forces turco-azéries le 27 septembre, N. Pachinian a arrêté le processus de renforcement des unités de l’armée arménienne du Karabagh par des réservistes dans le cadre d’un ordre de mobilisation militaire. “Le premier ministre a donné l’ordre de stopper le renforcement et d’envoyer des volontaires sur la ligne de front au troisième jour de la guerre”, a déclaré M. Hakobian lors d’une conférence de presse qu’il a donnée au lendemain même de sa démission de son poste de directeur du service de supervision militaire au ministère de la défense d’Arménie. Il a désigné comme un « crime » la décision attribuée à N.Pachinian. M.Hakobian a précisé que nombre des volontaires envoyés d’Arménie vers le front manquaient d’entraînement et n’étaient pas en mesure d’aider efficacement les troupes déployées en première ligne à repousser les offensives répétées d’une armée azérie supérieure en nombre et en équipements militaires. Selon lui, plus d’un millier de ces volontaires auraient déserté leurs unités dès les premiers jours de combats. “Les officiels responsables de ce processus ne peuvent le nier et ils savent qu’ils devront rendre des comptes finalement pour avoir failli à cette mission [de renforcement]. Les conversations ont été enregistrées”, a-t-il ajouté, sans fournir plus de détails. N.Pachinian n’a pas tardé à démentir avec véhémence de telles allégations, par la voix de la responsable de son service de presse, Mane Gevorgian. “Je pense que les autorités chargées de faire respecter la loi devraient enquêter sur toutes les déclarations de Mr. Hakobian, qui devront être clarifiées et évaluées une à une”, a menacé M.Gevorgian. Le procureur-général Artur Davtian a indiqué de son côté que son bureau avait envoyé une video de la conférence de presse du général natif du Karabagh au Service spécial d’enquête pour examen. M.Hakobian, 55 ans, est un vétéran de la première guerre du Karabagh de 1991-1994, dont les états de service sont bien connus. Il a été le commandant de l’armée arménienne du Karabagh avant d’être nommé chef d’état major des forces armées arméniennes d’Arménie de 2016 à 2018. N.Pachinian l’avait destitué peu après son accession au pouvoir en mai 2018. Autant dire que le gouvernement der Pachinian, en difficulté, ne va pas manquer de mettre les critiques de l’ancien général sur le compte de son hostilité au pouvoir en place à Erevan. M.Hakobian avait aussi critiqué jeudi les achats d’armes par les autorités actuelles d’Arménie, en mettant l’accent sur l’acquisition, avec force publicité, d’avions de combat russes de type Su-30SM qui n’auraient pas été opérationnels selon lui, faute de munitions ad hoc, ainsi que de systèmes de défense anti-aérienne obsolètes, qui auraient eux aussi prouvé leur inutilité au cours de la dernière guerre. M.Hakobian a ajouté que l’ancien gouvernement arménien, auquel il était donc lié, avait prévu d’utiliser les fonds qui seront alloués par ses successeurs à l’achat de ces armements inutiles, pour acheter à la Russie des systèmes de défense anti-aériens plus sophistiqués. Ceux-ci auraient permis aux forces arméniennes du Karabagh d’abattre en bien plus grand nombre les drones de combat azerbaïdjanais qui ont fait des ravages dans les rangs arméniens.

Si le pouvoir arménien a été prompt à condamner les déclarations de l’ancien général, il semble néanmoins d’accord sur un point : l’impréparation des forces armées arméniennes. N.Pachinian l’avait admis, en en faisant porter la responsabilité en grande partie sur ses prédécesseurs, tout en soulignant la nécessité de repenser la doctrine militaire de l’Arménie comme son armée, dans son fonctionnement comme dans ses armemements et équipements.