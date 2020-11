Poutine affirme que les Arméniens auraient limité les pertes au Karabagh s’ils avaient accepté les conditions posées par Bakou le 19 octobre… Premiers démentis Erevan !

Dans une interview accordée à la télévision d’Etat russe, le président russe Vladimir Poutine a affirmé mardi 17 novembre que la partie arménienne aurait pu limiter considérablement ses pertes territoriales, et aurait pu conserver le contrôle de Shoushi (Shusha), la deuxième ville du Karabagh, dont la reprise par les forces azéries le 9 novembre a été déterminante pour l’issue de la guerre. La capitale du Karabagh, Stepanakert, se situe en effet à une portée de canon de Shoushi, et sa défense devenant dès lors impossible, les Arméniens ont dû accepter de baisser les armes et se soumettre aux termes du cessez-le-feu imposé par le Kremlin, qui mettait fin à 45 jours de violents combats. L’Azerbaïjan, qui avait fait de la reconquête de Shoushi, qu’il considère comme la capitale du « Karabagh azéri », un enjeu stratégique et symbolique, avait accepté cette fois de cesser les hostilités, qu’il avait systématiquement relancées après trois précédentes tentatives de cessez-le-feu, à l’initiative de la Russie le 10 octobre, de la France le 17 octobre, puis des Etats-Unis le 25 octobre. Outre le contrôle de Shoushi, Bakou avait obtenu le retour dès la fin du mois de novembre sous son autorité de trois districts environnant le Karabagh qui étaient sous contrôle arménien depuis 1994. Bakou a par ailleurs repris quatre autres districts, eux aussi sous le contrôle des Arméniens depuis le début des années 1990, et qui avaient vocation à servir de monnaie d’échange pour une paix durable. Dans leur avancée au sud du Haut Karabagh proprement dit, les forces azéries ont aussi occupé la région de Hadrout. S’exprimant sur la chaîne Rossiya-24 TV, V.Poutine a notamment déclaré : “Les 19-20 octobre, j’ai eu une série d’entretiens téléphoniques avec le président [azerbaïdjanais] Aliyev et le premier ministre [arménien] Pachinian. A l’époque, les forces armées de l’Azerbaïdjan gagnaient du terrain sur une partie significative du Haut-Karabagh proprement dit, dans sa partie sud ». « Sur le fond, j’avais réussi à convaincre le président Aliyev qu’il était possible de cesser les hostilités, mais le retour des réfugiés [azerbaïdjanais], y compris à Shusha, était une condition sine qua non, de son point de vue. A ma grande surprise, nos partenaires arméniens ont tenu cette proposition pour inacceptable ». “Le premier ministre Pachinian m’a dit clairement qu’il y voyait une menace aux intérêts de l’Arménie et du Haut-Karabagh”, a poursuivi V.Poutine en précisant : “Je ne comprends pas vraiment la nature de cette hypothétique menace. En fait, il s’agissait du retour de civils dans leurs foyers, la partie armenienne étant censée garder le contrôle de cette partie du Haut-Karabagh, dont Shusha”. “A ce stade, le premier ministre m’a fait savoir que son pays ne pourrait être d’accord avec cela, et qu’il poursuivrait le combat”, a ajouté le président russe.

De telles déclarations ne sont pas pour rehausser le crédit de N.Pachinian en Arménie, et ne lui rendent pas vraiment service, alors que des manifestations, à l’appel de 17 partis ou groupes d’opposition, réclament quotidiennement sa démission depuis la signature de l’accord du 10 novembre, qualifié de « trahison ». Mais le président russe veut-il vraiment aider Pachinian, envers qui il nourrit une méfiance tenace depuis son arrivée au pouvoir en mai à Erevan à la faveur d’une « révolution de velours » que le Kremlin a toujours suspectée d’avoir été inspirée par les Américains ? Il reste que la question de la perte de Shoushi ne manquera pas d’être posée à Pachinian, et elle a déjà été au cœur semble-t-il, du limogeage lundi du ministre arménien des affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanian, remplacé mercredi par M. Ayvazian. Si le premier ministre n’a pas donné de motifs pour le départ de M.Mnatsakanian, qui affirme de son côté avoir démissionné, il faut croire que les déclarations de ce dernier, qui contredisaient les affirmations de N.Pachinian selon lesquelles le retour de Shoushi à l’Azerbaïdjan aurait été au cœur des négociations arméno-azéries ces derniers mois, ont précipité son départ. L’ancien ministre des affaires étrangères avait fait savoir qu’il n’avait jamais été question, au cours des négociations dans le cadre du Groupe de Minsk, de quelque retour de Shoushi sous l’autorité de Bakou. Les déclarations de V.Poutine ne vont pas manquer de relancer les spéculations, et de semer le doute sur la façon dont Pachinian a mené les négociations, jusqu’au terme d’une capitulation dont une grande partie de la classe politique arménienne lui reproche, en tout état de cause, de ne pas en avoir informé les Arméniens, qu’il se soit agi du retour de la ville de Shoushi sous autorité azérie ou du retour de réfugiés azéris dans une ville de Shoushi qui serait restée sous autorité arménienne. Si, à en croire V.Poutine, N.Pachinian lui aurait fait savoir que les Arméniens ne seraient pas d’accord avec cette deuxième option, alors, les Arméniens peuvent aujourd’hui lui reprocher de ne pas avoir été consultés sur ce point et d’avoir été placés devant le fait accompli de la perte de Shoushi.

Si le gouvernement arménien n’a pas réagi officiellement aux déclarations de V.Poutine, ses opposants n’ont d’ailleurs pas manqué de les utiliser, en y voyant de nouvelles preuves de l’incompétence de N. Pachinian et de son incapacité à mener la guerre comme les négociations. Pourtant, deux figures de proue de l’alliance Im Kayl (Mon Pas) de Pachinian, majoritaire au Parlement arménien, ont esquissé une réponse, en confirmant qu’un accord en vue d’une trêve, tel qu’il avait été cité par V. Poutine, avait bien été proposé à l’Arménie le mois dernier. Mais tous deux ont insisté sur le fait qu’un accord de Erevan sur le retour des réfugiés à Shoushi aurait de toute manière conduit à rétablir l’autorité de l’Azerbaïdjan sur cette ville d’une importance stratégique majeure. “Cela signifiait rendre Shoushi”, a souligné la vice-présidente du Parlement Lena Nazarian, en précisant qu’à ce stade, les leaders de l’Arménie et du Karabagh avaient encore l’espoir d’inverser en leur faveur le cours de la guerre. “Si l’Arménie et l’Artsakh avaient accepté les 19-20 octobre le retour des réfugiés azerbaïdjanais à Shoushi, nous aurions été accusés aujourd’hui d’avoir rendu Shoushi”, a ajouté L. Nazarian lors d’une conférence de presse aux côtés d’un autre député proche du gouvernement, Arman Yeghoyan. “Le futur maire de Shoushi aurait été un Azerbaïdjanais car les Azerbaïdjanais auraient constitué au moins 80 % de la population” de la ville, a indiqué de son côté A.Yeghoyan. Edmon Marukian, le leader du Parti d’opposition parlementaire Arménie lumineuse (LHK), a balayé de tels arguments. “Shoushi n’aurait pas eu de maire azerbaïdjanais”, a rétorqué E.Marukian devant les journalistes en ajoutant : “La question des réfugiés avait été certes discutée, mais la question de savoir si les réfugiés azerbaïdjanais y retourneraient ou non restait ouverte”. S’il est trop tard pour réécrire l’histoire, on peut en tout cas donner raison au responsable de l’opposition quant à la faiblesse de l’argument avancé par les députés proches du pouvoir. Si Shoushi était restée sous contrôle arménien, dans le contexte d’une paix encore à définir, il est peu probable que l’on ait assisté à un retour massif de réfugiés azéris. La localité, même si les autorités de l’Artsakh en avaient fait leur capitale culturelle, ne comptait que quelque 8 000 habitants, et se relevait à peine des destructions de la première guerre de 1991-94, voire des guerres arméno-tatares du début du 20e siècle. Peuplée il est vrai très majoritairement d’Azéris avant 1992, Shoushi n’aurait pas été en mesure d’accueillir ses anciens résidents azéris, si tant est qu’ils aient voulu y revenir en nombre, malgré toute la « bonne volonté » d’Aliev.

Le LHK et l’autre parti d’opposition représenté au Parlement, Arménie Prospère (BHK), demandent la démission de N.Pachinian depuis l’annonce du cessez-le-feu, et se sont joints au vaste mouvement d’opposition rassemblant, autour de la même exigence, une quinzaine de partis et formations extraparlementaires. Le premier ministre et ses alliés politiques n’entendent pas quitter le pouvoir, et ont présenté une « feuille de route » sur six mois fixant les priorités pour le pays, de la gestion de la crise du Karabagh à celle du Covid.