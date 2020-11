Entretien téléphonique Emmanuel Macron-Nikol Pachinian au sujet du Haut-Karabagh

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le Président Français Emmanuel Macron ont eu aujourd’hui un entretien téléphonique a indiqué le bureau du Premier ministre arménien. L’objet de leur entretien a porté sur la situation au Haut-Karabagh. Les deux hommes ont insisté sur l’importance du Groupe de Minsk de l’OSCE pour le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh. Ils ont également évoqué la question des réfugiés qui ont quitté leurs habitations par dizaines de milliers. Leur retour au Haut-Karabagh et la garantie de leur sécurité ont été estimés indispensables par le Président Français et le Premier ministre arménien. Le maintien de la paix était également jugé important par les deux hommes ainsi que la protection des lieux de culte et de patrimoine historique dans les zones occupées. Nikol Pachinian a insisté sur l’importance de la reconnaissance internationale de la République de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan