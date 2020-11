Entretien téléphonique entre Lavrov et Le Drian au sujet du Haut-Karabagh

Sergueï Lavrov le ministre russe des Affaires étrangères et son homologue français Jean-Yves Le Drian ont aujourd’hui réalisé un entretien téléphonique dont le sujet était la situation au Haut-Karabagh. Le chef de la diplomatie russe a présenté à Jean-Yves Le Drian la mission des forces russes chargées de la paix au Haut-Karabagh.ainsi que les dispositifs qui furent mis en place pour le maintien du cessez-le-feu.

Le détail de l’accord du 9 novembre entre la Russie, l’Azerbaïdjan et l’Arménie fut également analysé entre les deux ministres. Il fut noté la nécessité de la coopération avec la Croix Rouge Internationale, les responsables de l’ONU chargés des réfugiés, l’ONU et l’UNESCO. Sergueï Lavrov a également détaillé outre les soldats chargés de la paix, les actions humanitaires réalisées et en cours de réalisation auprès de la population civile du Haut-Karabagh.

Les deux hommes ont insisté sur le retour des réfugiés ainsi que leur sécurité et le développement économique et des communications du Haut-Karabagh.

Krikor Amirzayan