Le général Movsès Hakobyan affirme que les Su-30SM acquis par l’Arménie auprès de la Russie n’ont pas les munitions

Révélations du général Movsès Hakobyan qui vient de démissionner de son poste de responsable des Services de contrôle de l’Armée arménienne. « En 2018 le plan qui était en place a changé. Furent acquis des avions multi-fonctions Su-30SM et des unités de tirs OSO. Maintenant demandez combien de ces armes ont fait feu ? Aucun. Nous avons acquis ces armes sans imaginer ce qu’était la guerre. J’ai moi-même mis en garde le Premier ministre et lui ai dit qu’il devait répondre pour cela » a indiqué Movsès Hakobyan lors d’une conférence de presse à Erévan jeudi 19 novembre. Une ocasion pour le général Movsès Hakobyan de révéler tout ce qui lui semblait utile de le faire…et même davantage ! Frisant le secret d’Etat…

« Dans chaque pays où je me rendais, dans les salons des hôtels m’attendaient des commerciaux pour vendre des Su-30 ou des systèmes OSO. J’ai su après qui étaient ces personnes qui me contactaient ainsi que leurs commanditaires. Depuis 2016 ils tentaient de me convaincre d’acheter des Su-30, j’ai toujours refusé. J’ai expliqué au président pourquoi nous n’avions pas besoin de ces avions…Aujourd’hui les autorités ne peuvent démentir qu’ils n’ont pas lu la décision du gouvernement de la Fédération de Russie qu’il ne vendra pas les munitions de ces appareils (…) car les lois russes ne permettent pas de les vendre à un pays tiers. C’est pour cela que les Su-30 achetés par l’Arménie se trouvent sans munitions ! » a affirmé le général Movsès Hakobyan.

Krikor Amirzayan