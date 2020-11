A la découverte de l’œuvre du cinéaste Artavazd Pelechian

Dans le cadre du Mois du film documentaire, cette année en ligne jusqu’au 29 novembre, la médiathèque départementale de l’Aveyron propose de découvrir l’œuvre d’Artavazd Pelechian à travers l’un de ses joyaux, Les Saisons. Datant de 1975, ce film met en scène une communauté de paysans arméniens et témoigne du rapport humble qu’ils entretiennent avec l’environnement naturel au sein duquel ils vivent et travaillent. Au fil des saisons, on observe ces agriculteurs et bergers prendre soin de leurs champs et de leurs troupeaux, et faire littéralement corps avec le paysage. L’approche musicale du montage cinématographique chez Artavazd Pelechian atteint ici des sommets d’intensité.

Ses films sont pour la plupart composés d’images d’archives et d’images documentaires manipulées et remontées : des œuvres qui se regardent autant qu’elles s’écoutent – sublimes et puissantes symphonies visuelles qui trouvent leurs modèles dans la musique et la poésie.

À partir des années 60, Artavazd Pelechian contribue au renouvellement formel du cinéma moderne en suivant les parcours des deux grands maîtres du montage soviétique, Eisenstein et Vertov, dont il réveille toutes les puissances d’avant-garde mises en sommeil par la censure stalinienne depuis les années 30.

Arménien avant tout, Pelechian nous parle à la fois d’une époque (le XXe siècle) et d’un monde (l’URSS) à jamais effondrés, et pourtant son cinéma nous semble parvenir du futur de l’humanité, d’une autre planète encore à découvrir.

Traverser, analyser, voir et revoir ensemble ses films est un exercice critique fondateur et un plaisir inépuisable.

Vous pourrez également découvrir 16 autres films de la programmation de ce Mois du film documentaire, sur une thématique qui résonne particulièrement dans le contexte d’un confinement : « Habiter ».

Plus d’infos : https://mediatheque.aveyron.fr/tags-menu/tags-menu-2/23-site-tout-public/agenda/2266-mois-du-film-documentaire-2020-en-ligne