Suite à l’accord de l’arrêt des combats au Haut-Karabagh (Artsakh) signé le 10 novembre, les troupes arméniennes et les volontaires regagnent leurs casernes ou domiciles. Ainsi Hayk Maroutian le maire d’Erévan a annoncé que la brigade de volontaires « Erévan » est rentrée de l’Artsakh. Elle était partie au front le 1er novembre et avait participé aux combats le 7 novembre. « Je remercie tous les volontaires, mes amis armés pour cette noble mission. Je suouhaite de la force et de la patience pour nous tous » a indiqué le maire d’Erévan sur sa page facebook. A l’appel du Premier ministre Nikol Pachinian et Arayik Harutyunyan le président de l’Artsakh, des milliers de volontaires s’étaient engagés et étaient partis en Artsakh sur les fronts. Notamment à Chouchi.

Krikor Amirzayan