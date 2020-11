Disparition de Mgr Sébouh Tchouldjian l’archevêque du Goughark, il avait 61 ans

Mgr Sébouh Tchouldjian (Chouljian) l’archevêque de Goughark -au nord de l’Arménie avec Vanadzor pour siège d de l’Archevêché- est mort à l’âge de 61 ans a indiqué ce matin le père Vahram Melikyan responsable de presse à Sainte-Etchmiadzine. « C’est avec douleur qu’on annonce la disparition ce matin du 19 novembre suite au coronavirus de l’archevêque Sebouh Tchouldjian le responsable du Saint Siège d’Etchmiadzine dans le diocèse du Goughark.

La disparition de Mgr Sebouh Tchouldjian est une grande perte pour le Catholicos Karékine II et de l’ensemble du Saint Siège d’Etchmiadzine » a indiqué dans un communiqué Sainte-Etchmiadzine.

L’archevêque Sébouh Tchouljian était né le 24 mars 1959 à Malatia (Arménie occidentale, aujourd’hui en Turquie). Après ses études au collège Nercissian à Istanbul, en 1969 il suivait sa famille qui s’installait à Gumri en Arménie où Sébouh Tchouldjian poursuivait ses études. En 1978 il entrait au collège de Sainte-Etchmiadzine. En 1979 il effectuait son service militaire au sein de l’armée soviétique et continuait ses études au Collège théologique de Sainte-Etchmiadzine. En décembre 1985 il était ordonné diacre par l’archevêque Housik Soultanyan. En 1986 il terminait avec succès ses études théologiques et était retenu par le Catholicos Vazgen Ier en tant que secrétaire à Sainte-Etchmiadzine. Le 7 janvier 1987 il était ordonné prêtre par une cérémonie réalise par l’archevêque Nerces Bozabalian. La même année le Catholicos Vazgen Ier le nommait dans l’administration du Collège théologique de Sainte-Etchmiadzine. En 1990 il était nommé en tant que père de la paroisse de l’église arménienne de Genève (Suisse).

En 1991 il était rappelé par Sainte-Etchmiadzine pour prendre en charge le diocèse du Chirak en tant que vice-responsable. En juin 1995 il était nommé par S.S. Karékine Ier d’Etchmiadzine comme le responsable de la commission économique de Saint-Etchmiadzine chargée de la gestion du parc immobilier et des plans de construction. En 1996 il était le représentant de Sainte-Etchmiadzine au sein de la commission gouvernementale de la gestion de l’aide humanitaire.

Le 3 juin 1996 le Catholicos Karékine Ier le nommait à la tête du diocèse du Goughark. Le 15 juin 1997 il était ordonné évêque. Il était appelé à prendre en charge de nombreuses commissions au sein de la gestion de Sainte-Etchmiadzine. Le 17 mai 2012 par une bulle (kondak) du Catholicos Karékine II d’Etchmiadzine il était promu au rang « Princier » au sein de l’Eglise arménienne.

Mgr Sébouh Tchouljian avait reçu de nombreuses distinctions et faisait honneur à son église et sa nation.

Nous avions en compagnie de Khorsof Iliozer le président de l’Amicale de Malatia de Valence rendu visite en septembre 2016 à l’archevêque Sébouh Tchouljian dans son archevêché du Goughark près de Vanadzor. Tous deux racontèrent des souvenirs d’enfance à Malatia avec des souvenirs en compagnie de Hrant Dink et Garo Paylan également originaires de Malatia. Toutes ces familles arméniennes se connaissaient. Mgr Sébouh Tchouljian avec son verbe fort et son humour plein de finesse nous avait reçu et fait visiter la colonie de vacances pour orphelins ou enfants de familles sinistrées. Sébouh Tchouljian très chaleureux et profondément humain nous avait alors fait état de ses nombreux projets pour aider la population.

Krikor Amirzayan

(Photos/Krikor Amirzayan)