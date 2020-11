Nagorny Karabakh : l’ UE dénonce l’implication de forces étrangères et veut un réglement négocié

Bruxelles, 19 nov 2020 (AFP) - L’Union européenne a salué jeudi la cessation des hostilités au Nagorny Karabakh, mais à condamné l’implication de forces étrangères et réclamé des enquêtes sur les crimes de guerre qui ont pu être commis pendant le conflit.

« L’UE demande instamment à tous les acteurs régionaux de s’abstenir de toute action ou de tout discours qui pourrait compromettre le cessez-le-feu et demande également le retrait complet et rapide de tous les combattants étrangers de la région », a annoncé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell au nom des Etats membres.

L’accord de paix négocié par la Russie entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et les conséquences du conflit ont été discutés jeudi au cours d’une réunion en visio-conférence par les ministres des Affaires étrangères de l’UE.

« C’est un drame pour l’Arménie », a confié à l’AFP un des participants. Le soutien militaire de la Turquie à l’Azerbaïdjan et l’implication de combattants étrangers ont été « déterminants », a-t-il déploré. Le rôle de la Turquie, membre de l’Otan, sera en discussion à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Alliance les 1er et 2 décembre, a-t-il précisé.

L’accord de paix consacre une humiliante défaite de l’Arménie et permet à l’Azerbaïdjan de reprendre de larges pans du territoire du Nagorny Karabakh sous contrôle arménien depuis une première guerre au début des années 1990.

Les Européens ont dénoncé « l’utilisation d’armes à sous-munitions et d’armes incendiaires » au cours de ce conflit et réclamé des enquêtes sur « tous les crimes de guerre qui ont pu être commis ».

Ils ont par ailleurs insisté sur « l’importance de préserver et de restaurer le patrimoine culturel et religieux du Nagorny Karabakh et dans les environs ».

L’UE a appelé toutes les parties à « continuer de strictement respecter le cessez-le-feu afin d’éviter de nouvelles pertes en vies humaines » et va « suivre de près la mise en œuvre des dispositions du cessez-le-feu, notamment en ce qui concerne son mécanisme de surveillance ».

« La cessation des hostilités n’est qu’une première étape pour mettre fin à un conflit de longue date », a souligné Josep Borrell.

« Il faut redoubler d’efforts pour parvenir à un règlement négocié, global et durable du conflit, y compris en ce qui concerne le statut du Nagorny Karabakh », a-t-il insisté. Cette mission revient au Groupe de Minsk de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) coprésidé par la Russie, la France et les Etats-Unis, a-t-il précisé.

Pour cela, « il importe de garantir l’accès humanitaire et les meilleures conditions possibles pour le retour volontaire, sûr, digne et durable des populations déplacées », a déclaré Josep Borrell.

« L’UE est prête à contribuer efficacement à l’élaboration d’un règlement durable et global du conflit, y compris, si possible, par un soutien à la stabilisation », a-t-il assuré.