Le Sénat va demander la reconnaissance de la République du Haut-Karabagh

Paris, 19 nov 2020 (AFP) - Le Sénat va voter mercredi sur un projet de

résolution sur le Haut-Karabagh, co-signé par les deux principales composantes

de la majorité sénatoriale de droite et les trois groupes de gauche, demandant

notamment au gouvernement "la reconnaissance de la République du

Haut-Karabagh".

Ce projet de résolution, qui n’a pas de valeur contraignante, a été inscrit

à l’ordre du jour de la chambre haute à la demande de son président Gérard

Larcher (LR). Co-signé par les présidents des groupes LR (Bruno Retailleau),

centriste (Hervé Marseille), PS (Patrick Kanner), CRCE à majorité communiste

(Eliane Assassi) et écologiste (Guillaume Gontard), il a toutes les chances

d’être voté.

"C’est une première. Il y a 20 ans pratiquement, la France a été de toutes

les nations du monde la première à reconnaître le génocide arménien ; sans

doute que pour la première fois au Sénat, le 25 novembre prochain, nous allons

voter une résolution pour condamner les agissements de M. Erdogan et demander

aussi une enquête internationale pour les crimes de guerre commis là-bas,

notamment dans le Haut-Karabagh, mais surtout pour demander la reconnaissance

de la République du Haut-Karabagh", a déclaré mercredi M. Retailleau sur

Sud-Radio.

Le texte "invite le gouvernement à apporter une aide humanitaire massive

aux populations civiles du Haut-Karabagh« , »à défendre dans le cadre du Groupe

de Minsk la mise en œuvre immédiate de la protection des populations par le

déploiement d’une force d’interposition internationale", selon une version

encore provisoire que l’AFP a pu consulter.

Il invite encore le gouvernement "à demander la conduite d’une enquête

internationale sur les crimes de guerre commis au Haut-Karabagh« , »à tirer

toutes les conséquences diplomatiques du rôle joué par les autorités turques,

et à envisager avec ses partenaires européens les réponses les plus fermes

appropriées« . Et enfin »à reconnaître la République du Haut-Karabagh, et à

faire de cette reconnaissance un instrument de négociations en vue de

l’établissement d’une paix durable".