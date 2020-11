Selon Gazeta RU Pachinian va rester au pouvoir

Anna Yuranets signe dans Gazeta.RU le 18/11/20 un article sur la situation en Arménie après l’accord de cessez-le-feu. Gazeta.Ru, de tendance plutôt libéral est dans le top 5 des sites d’information les plus visités en Russie.

Nikol Pachinian a présenté un plan de stabilisation de la situation dans le pays : reprendre les négociations sur le statut du Haut-Karabakh dans le cadre du groupe de Minsk de l’OSCE, restaurer les infrastructures dans la région, fournir des garanties sociales aux familles des victimes, réformer les forces armées. Le Premier ministre arménien a présenté son plan d’action sur fond d’appels à sa démission après la signature d’un accord de paix avec l’Azerbaïdjan. Les experts ont indiqué à « Gazeta.ru » dans quelle mesure ces actions pouvaient stabiliser la situation dans la république.

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a présenté sur sa page Facebook un plan visant à stabiliser la situation en Arménie après la guerre du Karabakh.

Ainsi, le dirigeant arménien considère qu’il est nécessaire de rétablir les négociations sur le statut de la région au sein du groupe de Minsk de l’OSCE. Pachinian propose de s’occuper du retour des habitants de l’Artsakh dans leurs lieux de résidence, de restaurer les infrastructures et les maisons d’habitation endommagées, de fournir des garanties sociales aux familles des victimes. Le message du Premier ministre indique que Erevan a l’intention d’assurer le retour immédiat des militaires et des civils capturés, de leur fournir des garanties sociales.

En outre, Nikol Pachinian propose une réforme des forces armées arméniennes. Un autre objectif que s’est fixé l’homme politique est de lutter contre la pandémie de Coronavirus et de stabiliser l’économie après celle-ci.

Par ailleurs, le Premier ministre estime qu’il est nécessaire de modifier le Code électoral arménien, de créer un corps de juges spécialisés dans le cadre d’un tribunal anti-corruption.

« L’objectif le plus important de tout cela est d’assurer la stabilité démocratique de l’Arménie et de créer des garanties sur la libre expression de la volonté du peuple », a écrit Pachinian.

Le Premier ministre a souligné qu’il prévoit de tenir des consultations régulières avec les représentants des formations politiques et civils du pays, ainsi qu’avec les structures de la diaspora.

Nikol Pachinian se donne six mois pour mettre en œuvre toutes ces tâches. Il a promis de faire un rapport sur la mise en œuvre des différents processus en juin prochain.

Après la signature d’un accord avec l’Azerbaïdjan sur le règlement du conflit du Haut-Karabakh, les positions de Nikol Pachinian ont été ébranlées. Presque immédiatement, lorsque la cessation des hostilités en Arménie a été connue, les protestations ont commencé. Des citoyens mécontents ont fait irruption dans le bâtiment du Parlement dans la nuit du 10 novembre, y provoquant des violences et exigeant la démission du Premier ministre.

Les représentants de 17 partis d’opposition ont immédiatement pris la tête du mouvement de protestation. L’opposition exige une discussion immédiate de la déclaration trilatérale sur le Karabakh signée par le Premier ministre Nikol Pachinian. Le 16 novembre, Nikol Pachinian est arrivé au Parlement, mais l’opposition parlementaire a boycotté la session. Le même jour, le président arménien Armen Sarkissian a déclaré que le pays devait organiser des élections anticipées « pour éviter les chocs ».

Pachinian a lui indiqué qu’il n’allait pas quitter son poste. Il a expliqué sa décision de signer un accord d’arrêt des hostilités, le Premier ministre a déclaré aussi qu’il avait pris cette décision après des demandes répétées de l’armée arménienne.

« J’ai pris cette décision après que l’armée ait longtemps soutenu qu’une telle mesure était nécessaire. L’armée a dit qu’il fallait s’arrêter, il y a certains problèmes, dont la solution n’est pas visible, ou bien les ressources pour les résoudre sont épuisées, et nous avons des problèmes », a déclaré Nikol Pachinian dans son discours au peuple.

Le chef de l’Etat a également noté que l’accord adopté n’est pas bénéfique à l’Arménie, mais que si Erevan ne l’avait pas signé, cela aurait eu un impact encore plus négatif sur la capacité de combat du pays.

« Nous nous sommes retrouvés dans une situation où il n’y avait pas d’alternative à la signature de l’accord », a déclaré M. Pachinian.

Erevan a en effet consentit de sérieuses concessions. Selon les termes de l’accord de paix, l’Arménie rendra à l’Azerbaïdjan le contrôle de tous les territoires qui ne faisaient pas partie de la région soviétique du Haut-Karabakh et dont elle s’était emparée au début des années 1990. Le territoire de la république sera aussi privé des zones prises par Bakou pendant les combats. En particulier, l’une des plus grandes pertes pour le Karabakh sera la ville de Chouchi. Les soldats de la paix russes seront sur la ligne de contact entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises au Karabakh.

Comme le note Ivan Konovalov, président du Centre d’études stratégiques, dans sa conversation avec Gazeta.ru, le plan présenté de Pachinian est une étape logique dans sa tentative de stabiliser la situation.

"La crise du pouvoir est évidente et six mois ne suffiront pas à stabiliser la situation d’une manière ou d’une autre.

Ce qui s’est passé est la tragédie du peuple arménien et il ne s’agissait même pas de Pachinian, après tout, mais que cela aurait provoqué la réaction qui s’est produite de toute façon, c’est une réaction humaine parfaitement normale à ce qui s’est passé. Six mois ne suffisent pas pour mener à bien toutes les tâches, mais le Premier ministre veut lancer des processus afin que le travail soit visible, que le résultat soit visible par les gens" a déclaré l’expert.

D’autre part, selon Ivan Konovalov, si M. Pachinian fixait un délai plus long pour la mise en œuvre du plan, cela pourrait provoquer un mécontentement encore plus grand. Les citoyens arméniens doivent observer des résultats positifs dans un avenir proche, et, en général, parmi les tâches énumérées par le Premier ministre, il y a celles qui peuvent être mises en œuvre assez rapidement, ce qui apaisera la population, a déclaré l’expert. Ces tâches peuvent être la restauration de la région, le retour des réfugiés et l’interaction avec les soldats de la paix russes.

Cependant, il est assez difficile de mettre pleinement en œuvre le plan en six mois, a déclaré M. Konovalov. Toutefois, selon l’expert, il ne faut pas non plus s’attendre à un coup d’État dans le pays.

"Cette situation ne sera pas résolue en un jour ou en un mois, bien sûr. Mais d’un autre côté, l’Arménie est un pays spécial. On peut douter qu’il y ait une guerre civile là-bas, parce que c’est une seule nation, en général, un pays mono-ethnique, en termes religieux, un seul pays, et tout le monde se connaît - c’est un facteur important.

Donc, bien sûr, ces facteurs jouent un rôle positif par rapport au fait qu’il n’y aura pas d’explosion, mais d’un autre côté, maintenant le traumatisme moral du peuple arménien est si grand qu’il ne peut pas se dissoudre", note l’expert.

Le chef du département Caucase de l’Institut des pays de la CEI, Vladimir Yevseev, estime également que la situation en Arménie se stabilise progressivement.

"Le plan présenté montre que Nikol Pachinian se donne six mois. Des tâches bien précises y sont définies, compréhensibles pour chaque Arménien. <…>

Étant donné que les protestations diminue progressivement - le nombre de manifestant est d’environ cinq mille personnes, la température va baisser. La première explosion émotionnelle est passée. Aujourd’hui, le parti « IM Quayle » (« MON PAS ») de Pachinian bénéficie du soutien d’au moins 25 % de la population et contrôle le parlement. Il est tout à fait clair qu’il ne déclenchera pas d’élections anticipées et très probablement, la nomination d’un nouveau premier ministre", a déclaré l’expert.

Vladimir Yevseyev pense que si le plan est réellement mis en œuvre avec suffisamment de succès, Pachinian parviendra à retrouver ses positions politiques.

L’expert note que le changement de pouvoir et la révision éventuelle de l’accord avec l’Azerbaïdjan peuvent conduire à une tragédie bien plus grande et qu’en général, le peuple arménien en est conscient. Bien sûr, la stabilisation ne se fera pas sans heurts. Le transfert des districts vers l’Azerbaïdjan peut encore enflammer la situation - cela devrait se faire avant le 1er décembre.

"Je pense que la situation s’oriente maintenant vers une stabilisation. Il est clair que le choc actuel des Arméniens est difficile à vivre - ce n’est pas seulement la perte de territoires, c’est la perte de parents, les blessures de nombreux Arméniens.

Mais l’opposition n’a pas de soutien sérieux et Nikol Pachinian ne va pas abandonner. Les Arméniens semblent avoir fait éclater leurs émotions et pensent maintenant plus à aider leurs proches et à vivre qu’à renverser Pachinian", conclut l’expert.