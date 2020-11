Déclaration de Pierre Ouzoulias du PCF

Le Senat débattra prochainement d’une résolution proposant à la France de reconnaître la République d’Artsakh. Elle est signée par cinq des huit présidents des groupes parlementaires du Sénat.

Le PCF avait reconnu la République d’Artsakh il y a un an. Je ne doute pas que le Sénat vote prochainement cette résolution historique.

Le Haut-Karabagh avait accédé à son indépendance en 1991, selon des procédures démocratiques conformes au droit de l’époque.

Alors que l’existence même de l’Arménie est menacée par l’expansionnisme nationaliste néo-ottoman de la Turquie, la reconnaissance de la République de l’Artsakh est la condition indispensable d’un règlement politique du conflit.

Je voterai avec détermination et émotion cette résolution en mémoire des combattants morts pour défendre l’Artsakh et en pensant aux familles endeuillées et exilées. Depuis le printemps des peuples de 1848, mais avec encore plus de force aujourd’hui, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes doit prévaloir partout dans le monde.

