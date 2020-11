Henrikh Mkhitaryan félicite l’équipe arménienne

Henrikh Mkhitaryan a écrit un message sur twitter suite à la victoire de l’équipe nationale d’Arménie

« Je ne peux pas être plus fier de mon équipe nationale. Bravo les gars pour la promotion dans la Ligue B !! »

Cant be more proud of my National Team💪🏼❤️💙🧡 Big congrats Guys for the Promotion to League B !! #UEFA #NationsLeague #Armenia @OfficialArmFF pic.twitter.com/XZXlGvkN57

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) November 18, 2020