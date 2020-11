Une nouvelle fois l’Arménie est sacrifiée sur l’hôtel de la Finance et du « Grand Jeu » géostratégique.

La défaite de l’Arménie résulte de la passivité des grandes puissances, motivée par des intérêts économiques ou géostratégiques, qui les ont conduites à se retrancher derrière des accords internationaux et leurs principes à géométrie variables.

En effet les grandes puissances du bloc occidental, soutenues par l’Alliance Atlantique, ont développé des relations commerciales avec l’Azerbaïdjan pour ses ressources en hydrocarbures, et avec la Turquie partenaire géostratégique.

Ce bloc occidental se trouve ainsi confronté à la Russie, dans son pré carré post-soviétique du Sud Caucase, mais aussi à une Russie impériale qui aspire depuis toujours à l’accès aux mers chaudes.

Ainsi s’explique l’ambition russe de faire de la Russie eurasiatique et multiconfessionnelle un partenaire militaire de la Turquie, dans la guerre en Syrie, et dans la livraison de SS 400 au grand dam des USA. De faire aussi un partenariat économique avec les Blue Stream et Turkish Stream.

Dans cette alliance contre nature, la Russie, une nouvelle fois, n’a pas tiré les leçons de l’histoire dans ses relations avec la Turquie qui l’a toujours trompé,

Cette alliance est illustrée par l’inauguration en grande pompe de la plus grande mosquée d’Europe à Moscou en 2015 aux côtés d’Erdogan ; ce qui encouragea ce dernier à transformer Sainte Sophie en mosquée.

La Russie est ainsi entrée sur le territoire de l’Artsakh pour marquer sa domination, mais aussi pour conforter ses positions face aux velléités expansionnistes des turco-djihadistes. Rappeler que la Caucase demeure son espace d’influence après sa politique du “diviser pour mieux régner”, de l’’époque stalinienne.

Il lui fallait un cadre juridique pour faire plier les deux parties en conflit : d’une part en faisant des concessions aux azéris, d’autre part en suspendant l’armement de l’Arménie, qui fut la cause de la défaite de Chouchi.

Les ressources de l’Azerbaïdjan sont exploitées pour l’extraction et les acheminements par des consortiums

Les compagnies américaines : Amoco, Exxon Mobil, Unocal, Devon Energy, Pennzoil, Chevron Texaco, Conoco Phillips et Amerada Hess. Les compagnies anglaise British Petroléum (BP) , française Total, italiennes Agip et Eni, russes Lukoil et Transneft, norvègienne Statoil, turque TPAO, saoudienne Delta, japonaises : Itochu, Japex, Inpex et Teikoku, et iranienne National Iranian Oil Company

L’extraction et les pipelines ont nécessité des investissements financés principalement par la Berd et la Banque mondiale, qui ont injecté des milliards de dollars.

La manne des hydrocarbures a permis à l’Azerbaïdjan de disposer d’un budget de défense de 1,8 milliard de dollars

Le principal soutien de l’Azerbaïdjan est la Turquie, qui lui livre le système anti-drone İHTAR, les missiles de croisière SOM-B1, et les drones Bayraktar.

En outre, en 2018, l’Azerbaïdjan a signé un accord avec le Belarus pour l’achat d’armes de défense aérienne pour la production conjointe avec la société turque ASELSAN.

L’Azerbaïdjan attend en plus des avions de combat JF-17-Thunder turques développés par le Pakistan.

De plus la Turquie, intervient activement dans la guerre au Karabakh, en bombardant avec des F16, malgré qu’elle soit membre de l’OTAN et y achemine outre ses militaires, des milliers de mercenaires djihadistes.

Autre soutien actif, le Pakistan, qui a déployé en Artsakh des commandos probablement renforcés par les forces armées turques, qui ont infiltré les forêts, utilisant le dispositif SOFLAM, un marqueur d’acquisition laser des forces d’opérations spéciales aguerries en Afghanistan.

Enfin, nous devons mentionner qu’Ankara membre de l’OTAN et Bakou ont signé un traité d’alliance militaire. Suite à ce rapprochement, une réunion sur le modèle de l’OTAN va même avoir lieu en présence du Kirghizistan et de la Mongolie, dans le cadre d’un Organisme Eurasien d’Application de la Loi à Statut Militaire (OEALSM)

Le deuxième complice est Israël qui a livré pour près de 5 milliards de dollars d’armes de destruction massives à l’Azerbaïdjan :

Missiles balistiques LORA, drones de surveillance Hermes-900, drones kamikazes Orbiter 1K et à frappe nocturne Harop, roquettes antichars Spike-ER, mortiers Spear-Mk.2, munitions flottantes autonomes à longue portée Sky-Striker et des radars avancés Sky-Capture (EL/M-2106-ATAR). Une usine de production de drones israéliens a même été construite en Azerbaïdjan.

Viennent ensuite les complices suivants :

La Biélorussie qui a livré les missiles tactiques Polonez, les obusiers 2A36-Giatsint-B et le système de guerre électronique Groza-S.

La Tchéquie qui a livré des obusiers automoteurs DANA et des lance-roquettes multiples RM-70.

L’Ukraine qui a livré des Antonov AN-2.

L’Espagne qui a livré des systèmes de brouillage radar

L’Afrique du Sud qui a livré des fusils de sniper anti-matériel NTW-20

Les USA de l’administration Trump qui outre une aide de 100 millions de dollars a pourvu l’Azerbaïdjan d’hélicoptères Bell-412 et MD-530F.

Enfin la Russie qui a vendu pour plusieurs milliards de dollars d’armes à l’Azerbaïdjan

En juin 2018, l’entreprise allemande Rheinmetall a signé une lettre d’intention avec l’Azerbaïdjan sur la coopération militaire.

L’Azerbaïdjan coopère également avec le Leonardo italien pour recevoir des hélicoptères civils.

L’Azerbaïdjan pourrait acheter aussi à la France, qui a livré un satellite d’observation, des systèmes de missiles de défense aérienne ASTER-30-SAMP/T et Vertical Launch-MICA ainsi que des patrouilleurs Adroit-OPV-90.

Nous ajouterons à cette funeste liste, la Géorgie qui permet le survol de son territoire par des avions-cargos de la compagnie Silk Way Airlines, transportant de l’armement vers Bakou depuis la base militaire d’Ovda, en Israël.

La Géorgie qui facilite ainsi l’acheminement des armes israéliennes par son territoire, et qui interdit l’acheminement des armes russes vers l’Arménie.

Ainsi il apparaît clairement que l’agression de l’Arménie est soutenue par une coalition, que je qualifierai de COALITION DU MAL, dont l’OTAN avec les USA, la France, la Grande Bretagne……en compagnie de djihadistes.

Le cynisme est à son comble.

L’usage d’armes interdites telles les bombes et les grenades à fragmentation et les bombes au phosphore blanc est le dernier des soucis des puissants. Les marchands de morts n’ont jamais aussi bien porté leur nom, ils sont payés par le sang des Arméniens, avec l’éradication des populations civiles, ce qui constitue un nouveau crime de Génocide des Arméniens.

On peut d’autant plus être scandalisé, que les puissances occidentales, avec l’Allemagne en tête, mènent une campagne anti-russe avec sanctions dans l’affaire Navalny, ainsi qu’avec la crise en Biélorussie, au nom des Droits de l’Homme.

De même dans la guerre du Tigré en Ethiopie, nous assistons à une levée de boucliers de la communauté internationale, condamnant comme crime de masse et crime de guerre, la mort d’une centaine d’insurgés, et le déplacement de milliers de réfugiés accueillis dans des camps au Soudan.

Communauté internationale qui ferma les yeux lors du Génocide des Arméniens, où l’on vit l’armistice de Moudros et le Traité de Sèvres bafoués par Kemal, soutenu par Lénine, l’Angleterre, l’Italie et la France qui renia même le mandat sur la Cilicie résultant des accords Syke Picot et des Conférences de la Paix, confirmé par l’art 22 de la SDN. Tout comme les USA renièrent le mandat de Woodrow Wilson délivré par la SDN le 24 février 1920.

Alors que ces mêmes accords Syke Picot ont permis l’indépendance d’ Israël et des états arabes du Moyens Orient.

Ces mêmes grandes puissances du bloc occidental, soutenues par l’Alliance Atlantique n’ont pas hésité à intervenir pour l’autodétermination du Kosovo. Mais les droits imprescriptibles des arméniens bafoués par Staline ne les préoccupent pas, alors qu’ Alyiev veut chasser définitivement « les chiens » d’Arméniens, comme il l’a fait au Nakhiychevan, et qu’Erdogan proclame que l’Artsakh est devenu une terre musulmane, malgré tous les édifices et vestiges témoins de son appartenance historique à l’Arménie chrétienne.

Voilà une nouvelle fois le destin du peuple autochtone huit fois millénaire de l’Artshakh , remis entre les mains des instances internationales qui se refusent à établir un droit inaliénable avec la certitude de perpétuer indéfiniment le conflit. En refusant un règlement équitable, qui prendrait en compte la réciprocité d’échanges de districts du fait des nettoyages ethniques de Guetachen, de Chahoumian, de Talish, de Tartar, de Martouni ; aggravé par la prise de Garmir Chouga, Hadrout, Arakel, Bedzor et Chouchi.

Ni le statut, ni les frontières, ne sont définis, qui devront faire l’objet de concessions réciproques.

Comment faire cohabiter les arméniens avec des djihadistes déguisés en réfugiés ? Assisterons nous à une colonisation avec de faux réfugiés coupeurs de tête et d’oreilles ? Quid des crimes de guerre largement documentés ?

Nos réfugiés seront-ils pris en compte, ou devons nous nous préparer à une guerre de cent ans ?

Pourtant la solution pérenne existe qui a été éprouvée en d’autres lieux ; c’est le déploiement de casques bleus le long d’une ligne Tartar -Tigranakert - Askeran - Martuni - Hadrout – Arakel – Zanguelan, après la reconnaissance de l’Artsakh.

Sam Tilbian