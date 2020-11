Le Parlement allemand vote une motion pour interdire l’organisation des Loups Gris

BERLIN – Le gouvernement allemand va vers l’interdiction de l’organisation d’extrême droite turque « Loups Gris ». Une motion conjointe de la CDU / CSU, du SPD, du FDP et des Verts a été approuvée par la majorité parlementaire au Bundestag ce mercredi 18 novembre.

Cette éventuelle interdiction des associations du mouvement dit « Ülkü Ocaklari » (Foyers idéalistes) sera maintenant examinée par le ministère fédéral de l’Intérieur en tant qu’autorité responsable.

La raison invoquée pour la demande d’examen était que l’idéologie ultra-nationaliste des Loups gris est inhumaine et une menace pour l’ordre fondamental démocratique libre en Allemagne et qu’ils sont racistes, fascistes et antisémites.

Il y a deux semaines, la France avait dissous cette même organisation dans le pays. Le gouvernement d’Emmanuel Macron a déclaré que le mouvement alimentait la discrimination et la haine et était impliqué dans des actions violentes et des provocations publiques, plus récemment dans le contexte du conflit Azerbaïdjan-Arménie à Artsakh. Fin octobre, plusieurs centaines de Turcs ont organisé une chasse aux Arméniens à Décines-Charpieu près de Lyon et plus au sud dans la Vienne. À Décines, le mémorial du génocide arménien de 1915 a été saccagé.

Dans la motion approuvée par le Parlement allemand, la décision française est expressément saluée par le Bundestag.

Après les attaques récentes visant les Arméniens de France, le gouvernement avait dissout l’organisation fasciste turque qui terrorise depuis des décennies les Kurdes, les Arméniens et les opposants turcs réfugiés en Europe. Mais en Allemagne, cette même organisation avait refait surface il y a quelques jours avec des menaces de mort visant les Arméniens d’Allemagne qualifiés de « chiens infidèles d’Arménie" ou encore d’« enfants répugnants d’Arménie ».

Cette décision a été saluée par le CDCA (Comité de défense de la cause arménienne) :