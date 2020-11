Le Sénateur Menendez s’exprime au Sénat à propos de l’Arménie

Le Sénateur Démocrate Menendez s’est exprimé devant le Sénat américain à propos du conflit opposant l’Arménie à l’Azerbaïdjan et à la Turquie. Il s’était précédemment vigoureusement élevé contre l’agression de l’Azerbaïdjan en Artsakh.

« Je prends la parole aujourd’hui en solidarité avec les Arméniens de souche du monde entier qui ont subi de terribles pertes ces dernières semaines.

C’est un moment tragique pour les Arméniens du monde entier.

Les mots ne peuvent décrire les ravages infligés à la région par l’Azerbaïdjan Président Aliyev, avec le plein soutien du Président Erdogan de la Turquie.

Des milliers de civils et de soldats de souche arménienne ont perdu la vie à cause de l’agression de l’Azerbaïdjan, avec un nombre indéterminé de blessés. Plus de la moitié de la population a été chassée de son foyer de longue date. Chaque jour, davantage sont obligés de partir.

L’agression de l’Azerbaïdjan a créé une crise humanitaire massive qui exigera une réponse significative, en particulier à la lumière de l’aggravation de la pandémie.

La ville historiquement et religieusement importante de Shushi est désormais aux mains de l’Azerbaïdjan, et la sécurité de nombreux sites sacrés chrétiens incombe au président Aliyev et à son soutien Erdogan. Le monde surveillera si ces lieux saints sont profanés.

Ce sont en effet des jours sombres - et il n’était pas nécessaire qu’il en soit ainsi. Les dirigeants américains auraient pu éviter une grande partie de cette tragédie. Malheureusement, après le début du conflit fin septembre, les plus hauts responsables de l’administration Trump ont décidé de rester largement absents et silencieux.

Certes, d’autres dirigeants mondiaux se sont engagés. Le président Macron a lancé des appels et a activement poussé à réduire les tensions, comme on pouvait s’y attendre de l’un des dirigeants de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pays coprésident du groupe de Minsk.

Malheureusement, d’autres avec des objectifs moins nobles étaient également à la table.

Le président Erdogan a alimenté l’agression de l’Azerbaïdjan, attisant les flammes en fournissant une technologie de drone dévastatrice et des mercenaires syriens. Le président Poutine et le ministre des Affaires étrangères Lavrov ont utilisé les téléphones depuis les premiers jours du conflit. Le résultat ? La Russie a une nouvelle implantation dans le sud du Caucase. De toute évidence, la Russie n’a jamais été pleinement attachée aux objectifs de Minsk et a maintenant ce qu’elle voulait depuis les années 1990.

Tout cela s’est produit pendant que Donald Trump dormait, un autre exemple de faute professionnelle diplomatique aux plus hauts niveaux d’une administration qui se terminera heureusement en janvier.

Mais le départ du président Trump n’est guère réconfortant pour les Arméniens de souche qui ont été chassés de leurs foyers et ont vu leurs moyens de subsistance s’enflammer.

Alors, que reste-t-il à la région à la fin de la journée ?

La sécurité du peuple arménien, qui a déjà subi des violences brutales de la part des présidents Aliyev et Erdogan, repose désormais sur des `` soldats de la paix ’’ envoyés par Vladimir Poutine - un accord défectueux qui ne fait rien contre les djihadistes envoyés là-bas par la Turquie, qui, s’ils sont autorisés rester, pourrait commettre de nouvelles atrocités contre les Arméniens chrétiens.

Sans aucun engagement à l’égard du statut de l’Artsakh, rien n’incite l’Azerbaïdjan à faire la paix avec l’Arménie. Verrons-nous un autre cas de nettoyage ethnique à l’avenir ? Sommes-nous silencieux ?

Madame la Présidente, nous avons maintenant un trio d’autoritaires qui dirige le spectacle dans le Caucase du Sud. Il devrait alarmer quiconque se consacre à une solution pacifique de ce conflit de longue date. Il devrait alarmer quiconque se consacre à la réforme démocratique dans la région. Et cela devrait alarmer quiconque se préoccupe des droits humains fondamentaux et du respect du droit international.

Aux États-Unis, nous devrions nous préoccuper des problèmes de sécurité nationale qui nous toucheraient dans le Caucase. Mes collègues, nous assistons au retour de la politique des grandes puissances dans cette région critique. Et pourtant, la seule superpuissance du monde est manifestement absente. Cela doit changer.

Premièrement, et de toute urgence, les États-Unis doivent mener une réponse aux besoins humanitaires créés par cette violence, en particulier pour les dizaines de milliers d’arméniens de souche déplacés de force de leurs foyers par la guerre de six semaines.

L’hiver approche à grands pas. La pandémie COVID-19 fait rage. Il n’y a pas de temps a perdre. Le Congrès et l’administration Trump doivent agir rapidement pour sauver ces familles.

Les États-Unis doivent faire un investissement substantiel dans l’aide humanitaire et au développement de l’ordre de 100 millions de dollars pour faire une différence pour ceux qui sont sur le terrain.

Cela comprend le financement des efforts de déminage de la zone touchée.

En avril, j’ai envoyé une lettre co-signée par 30 autres sénateurs demandant que le Sénat affecte 1,5 million de dollars en fonds pour l’exercice 21 pour le déminage ; un financement solide pour les services de réadaptation au Haut-Karabakh ; et de l’argent pour une évaluation indépendante de la contamination résiduelle de la mine pour aider à éclairer les efforts futurs. Étant donné l’utilisation généralisée par l’Azerbaïdjan d’armes à sous-munitions, de roquettes et d’autres armes de ce type dans ce conflit, j’exhorte à nouveau cet organe à inclure ces dispositions dans le projet de loi de crédits définitif.

Deuxièmement, les États-Unis doivent immédiatement suspendre la fourniture d’articles de défense à la Turquie et à l’Azerbaïdjan. Nous ne pouvons et ne devons permettre aucune atrocité future par l’un ou l’autre de ces pays autoritaires. Soit nous avons eu un énorme échec des services de renseignement, soit le Département d’État a menti en émettant la dérogation à l’article 907 de la Freedom Support Act.

Quoi qu’il en soit, nous sommes gravement préoccupés par les informations selon lesquelles l’Azerbaïdjan a utilisé des équipements de défense d’origine américaine dans ce conflit.

L’administration doit mener une enquête approfondie sur ces rapports et répondre de manière appropriée à toute violation de la législation américaine.

En effet, le Canada a suspendu les ventes d’armes à la Turquie en réponse au conflit pour cette même raison, et je félicite le premier ministre Trudeau de l’avoir fait.

Les États-Unis doivent faire de même et travailler diplomatiquement pour encourager les autres à se joindre à nous dans une cause commune.

À cette fin, j’ai introduit deux des résolutions qui obligeront le département d’État à rendre compte des violations des droits de l’homme commises par l’Azerbaïdjan et la Turquie, et sur le rôle que l’aide à la sécurité américaine et les transferts d’armes peuvent jouer dans ces abus. J’exhorte mes collègues à soutenir ces résolutions.

Troisièmement, l’administration doit respecter la loi. Il ne devrait pas déroger à l’article 907 de la loi sur le soutien à la liberté, qui stipule que l’Azerbaïdjan doit « cesser tous les blocus et autres usages offensifs de la force » contre l’Arménie et le Haut-Karabakh comme condition pour recevoir l’aide des États-Unis.

Les faits nous disent que le Gouvernement azerbaïdjanais a fait exactement le contraire. L’Amérique n’a aucune raison de récompenser ce genre de comportement agressif. J’appelle l’administration à mettre fin à la renonciation de l’article 907. Le Congrès peut également remédier à cette injustice dans le projet de loi de crédits FY21 en supprimant le pouvoir de renonciation existant afin que cette relation de sécurité cesse. Il doit s’arrêter une fois pour toutes.

En outre, à ma demande, le Government Accountability Office examine actuellement l’impact de l’aide américaine à la sécurité en Azerbaïdjan, qui a explosé sous l’administration Trump.

Le Pentagone à lui seul a fourni plus de 120 millions de dollars d’équipements au régime Aliyev ces dernières années.

C’est tout simplement inacceptable et doit changer. L’examen du GAO permettra de faire la lumière sur l’impact des dérogations répétées à l’article 907 de la loi de soutien à la liberté.

Quatrièmement et enfin, l’agression de la Turquie dans ce conflit doit être abordée. Le président Erdogan aspire clairement à être un sultan ottoman des temps modernes, posant des enjeux en Libye, en Syrie, à travers la Méditerranée orientale et maintenant dans le sud du Caucase.

Sous Erdogan, la Turquie s’est livrée à une agression effrénée hors de ses frontières, en violation des principes fondateurs de l’OTAN et des normes internationales.

Voici ce que nous savons.

Cette Turquie s’avère être un allié peu fiable au sein de l’OTAN. Ce n’est pas une démocratie. Et ce n’est pas un acteur responsable sur la scène mondiale.

L’agression qui se déroule en Azerbaïdjan doit rendre clair ce que nous savons depuis longtemps : Erdogan tente, sans aucun doute, de revendiquer le titre d’acteur le plus destructeur de la région aujourd’hui. Sans une réponse ferme, il poursuivra ces avancées et ces agressions. J’exhorte la nouvelle administration Biden à l’arrêter, et le Congrès a également un rôle à jouer.

Nous devons enfin sanctionner la Turquie pour son achat du S400 à la Russie, ce qui est une violation flagrante de la loi CAATSA. Je m’attends à ce que la NDAA FY21 franchisse cette étape attendue depuis longtemps et aboutisse à des sanctions S400 contre la Turquie.

J’exhorte également la nouvelle administration Biden à réaffirmer le leadership américain dans la région. Les États-Unis doivent se joindre à l’Europe en solidarité contre les violations par la Turquie de la souveraineté de la Grèce et de Chypre, qui déstabilisent la région de la Méditerranée orientale.

Des sanctions contre ceux qui mènent des activités d’exploration illégales au nom de la Turquie constitueraient une forte manifestation de soutien à nos alliés européens, sans parler de l’état de droit.

En effet, je suis convaincu que le président élu Biden et son équipe seront à la hauteur des responsabilités de l’Amérique sur la scène mondiale en s’engageant réellement sur toutes ces questions.

Bien que le processus du Groupe de Minsk de l’OSCE semble être sous assistance vitale, nous pouvons et devons le redynamiser avec un engagement de haut niveau. Nous devons envoyer un message clair à Ankara, Bakou et Moscou que la violence comme moyen de « résoudre » le conflit ne réussira pas et que la pression sur l’Arménie depuis ses frontières orientale et occidentale ne sera pas tolérée.

Je voudrais terminer avec ceci.

Au-dessus de la route entre Erevan et Stepanakert se trouve l’ancien monastère de Dadivank. Le père Hovannes, prêtre du monastère, a promis de rester, même si la zone est tombée sous contrôle azerbaïdjanais. Ses voisins ont pour la plupart fui, en route vers Erevan, déplacés par des semaines d’horribles combats.

Le courage du Père Hovannes est difficile pour la plupart d’entre nous à comprendre, voire à comprendre. Cela vient d’un lieu de connexion profonde à la terre, de connexion profonde à sa culture et de connexion profonde à sa foi. Le monde surveillera ce qui arrivera au père Hovannes et à l’ancien monastère de Dadivank.

Un voisin du père Hovannes, qui s’est également engagé à rester dans la région, a déclaré : « Nous sommes là pour rester jusqu’à la fin. C’est notre dieu. C’est notre église. Notre croix porte un poids lourd. Nous sommes ici pour porter ce poids.

Tout au long de cette guerre, les Arméniens de toute la région ont porté ce poids, sous les assauts incessants de l’Azerbaïdjan et de la Turquie. L’administration Trump les a laissés tomber.

L’horreur de ces dernières semaines sera très difficile à défaire. Mais nous devons commencer le travail. Nous devons commencer le travail.

En prenant les mesures que j’ai décrites ici ce soir, nous pouvons commencer un nouveau chapitre de la politique américaine dans la région et corriger les torts du passé. Et je m’engage, comme j’ai toujours été aux côtés de la communauté arméno-américaine du New Jersey et de tout notre pays, à voir cela fonctionner jusqu’au bout.