Au cours de la dernière journée 648 réfugiés Arméniens sont retournés au Haut-Karabagh affirme le général russe Igor Konashenkov

Plus de 640 réfugiés Arméniens sont retournés au Haut-Karabagh durant la dernière journée et depuis le 14 novembre ce sont plus de 1 700 habitants qui sont retournés dans leurs foyers a indiqué le représentant de la Russie le général Igor Konashenkov. « En une journée depuis l’Arménie 648 personnes sont retournées au Haut-Karabagh. Depuis le 14 novembre ce sont 1 709 réfugiés qui sont retournés à Stépanakert » a-t-il déclaré. Igor Konashenkov a confirmé que le cessez-le-feu était respecté sur toute la ligne du front. Les forces russes chargées du maintien de la paix et la Croix Rouge internationale continuent de participer à l’échange des corps des soldats tués dans les deux camps.

Krikor Amirzayan