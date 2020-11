L’aviation de transport militaire russe continue de transférer les soldats de la paix de la 15e brigade dans la zone du conflit du Haut-Karabakh

Le transfert du personnel, du matériel militaire et des biens matériels du contingent de maintien de la paix par l’avion de transport militaire russe Il-76, An-124 se poursuit.



Au total, plus de 170 vols ont été effectués depuis le 10 novembre 2020.



Les prochains avions Il-76 et An-124 de l’aviation de transport militaire des Forces aérospatiales de Russie avec l’équipement et le personnel de la 15e brigade de maintien de la paix, envoyés en Arménie pour participer à l’opération de maintien de la paix dans la zone du conflit du Haut-Karabakh, ont chargé du matériel, des armes et du matériel militaire sur l’aérodrome d’Oulianovsk-Vostochny et se sont envolés vers les aérodromes de la ville d’Erevan.



Le Ministère de la défense de la Fédération de Russie continue de transférer des soldats de la paix russes dans la zone de travail de la zone de conflit du Haut-Karabakh.



Pour contrôler le cessez-le-feu et les opérations militaires, un contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie est déployé dans la zone de conflit du Haut-Karabakh, composé de 1 960 militaires, 90 véhicules de transport de troupes blindés, 380 unités d’automobiles et de matériel spécial.



Le noyau du contingent russe sera constitué des unités de la 15e brigade de fusiliers motorisés (maintien de la paix) du district militaire central.