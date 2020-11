Un autre convoi de réfugiés est arrivé à Stepanakert accompagné de soldats de la paix russes

Le 17 novembre 2020, 502 réfugiés sont rentrés au Haut-Karabakh depuis le territoire de la République d’Arménie. Une colonne de 24 bus d’Erevan s’est rendue sur la place principale de Stepanakert, accompagnée de patrouilles du contingent russe de maintien de la paix et de la police militaire.



La sécurité du retour des réfugiés et la sécurité des déplacements à travers la ligne de contact des civils pour rentrer chez eux est organisé sous la direction et le contrôle du Centre interministériel de réponse humanitaire.



Depuis le 14 novembre, plus de 1 700 résidents qui avaient précédemment quitté leur domicile sont rentrés à Stepanakert.



Le personnel militaire russe a assuré la sécurité des bus traversant la ligne de contact pour ramener les civils chez eux à Stepanakert.



Par arrêté du Ministre de la défense de la Fédération de Russie, le général de l’armée Sergei Shoigu, dans le cadre de la mise en œuvre du décret du Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine « Sur des mesures supplémentaires pour maintenir la paix au Haut-Karabakh », le Ministère de la défense de la Fédération de Russie a commencé à créer un Centre commun pour l’intervention humanitaire à Stepanakert. À cette fin, depuis le 14 novembre 2020, dans le cadre du contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie à Stepanakert, un groupe du Centre nouvellement formé sous la direction du général de division Andrei Volkov a déjà été déployé, ce qui assure la sécurité du retour de réfugiés au Haut-Karabakh : au cours du 14 novembre 2020, une escorte a été effectuée à travers le couloir de Lachin pour 9 bus (250 personnes), le 16 novembre 2020 pour 19 bus (482 personnes).