Arménie-Macédoine du Nord 1-0, exploit de l’Arménie qui termine en tête du groupe C et monte en groupe B

Ce soir à Nicosie (Chypre) pour le 6e et dernier match de la Ligue des Nations (Groupe C) l’Arménie s’est imposé 1-0 face au leader la Macédoine du Nord. Le but fut inscrit à la 55e minute par Hovhannès Hambardzumyan sur une passe de Vahan Bichakhchyan. A vingt minutes de la fin du match, Kamo Hovhannisyan aurait pu doubler le score pour l’Arménie. Mais seul face au gardien Macédonien, il n’arrivait pas à gagner le duel. Mais les Arméniens ont tenu jusqu’au bout face aux joueurs de la Macédoine du Nord qui n’arrivaient que rarement à franchir le mur arménien près des cages du gardien Arménien David Yurchenko. Les joueurs de Joachin Capparos ont gagné le défi. Et l’Arménie termine en tête du Groupe C de la Ligue des Nation. L’Arménie qui accède ainsi pour la saison prochaine au Groupe B réservé aux équipes mieux classées. La Géorgie et l’Azerbaïdjan resteront quant à elles dans le Groupe C. Du Sud-Caucase seule l’Arménie se trouvant désormais dans le Groupe B de la Ligue des Nations.

A noter qu’Henrikh Mkhitaryan, Sargis Adamyan et Gevorg Ghazaryan ne jouaient pas lors de cette rencontre Arménie-Macédoine du Nord (1-0) ce qui montre les ressources de la sélection arménienne qui avait battu dimanche à Tbilissi la Géorgie qui était du coup éliminée...

Classement du Groupe 2 (Groupe C) :

1. Arménie 11 points

2. Macédoine du Nord 9 points

Krikor Amirzayan