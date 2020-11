Le 17 novembre 2020, la circulation en toute sécurité des véhicules civils a été ouverte le long du couloir de Lachin au Haut-Karabakh. La veille, le couloir et la section de 28 km de la route de Stepanakert ont été complètement déminés et débarrassés des objets explosifs, du matériel cassé et endommagé.



Dans les zones de l’opération de maintien de la paix, le suivi de la situation 24 heures sur 24 et le contrôle du respect du régime de cessez-le-feu sont assurés par les unités de maintien de la paix dans 25 postes d’observation : neuf postes d’observation dans la zone de responsabilité sud, neuf dans la zone de responsabilité nord et sept postes d’observation temporaires le long de la route Zabukh - Ferme d’État Lysogorsky - Zarysly dans le couloir de Lachin.



Pour contrôler le cessez-le-feu et les opérations militaires, un contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie est déployé dans la zone de conflit du Haut-Karabakh, composé de 1 960 militaires, 90 véhicules de transport de troupes blindés, 380 unités d’automobiles et de matériel spécial.



Le noyau du contingent russe sera constitué des unités de la 15e brigade de fusiliers motorisés (maintien de la paix) du district militaire central.