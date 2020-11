Le vice-ministre russe de la Défense, le colonel général Alexander Fomin, a rencontré le président du Comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer

À Moscou, le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le colonel-général Alexander Fomin, a reçu le président du Comité international de la Croix-Rouge Peter Maurer au ministère russe de la Défense.



Au cours de la réunion, les questions de la situation humanitaire en Syrie et au Haut-Karabakh, contre la propagation de l’infection à coronavirus, ainsi que l’état de la coopération entre le ministère russe de la Défense et le Comité international de la Croix-Rouge ont été discutés.



Les parties ont confirmé leur intérêt à poursuivre le dialogue et à développer l’interaction dans le cadre de la fourniture d’une assistance humanitaire à la population civile dans les régions en crise du monde.