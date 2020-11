Le vice-Premier ministre Mher Grigoryan présente des détails sur les dépenses des fonds levés par le Fonds Arménien

Une partie des fonds reçus dans le cadre de la collecte de fonds « Nous sommes nos frontières » lancée par le Fonds Arménien Hayastan a été reversée au gouvernement arménien, a déclaré le vice-Premier ministre Mher Grigoryan lors d’une session de questions-réponses au Parlement.

« Une partie de ces fonds n’est pas encore dépensée, une partie a été donnée au gouvernement arménien. Dans cette situation et au stade initial en particulier, nous avons jugé bon de consolider nos efforts et de déterminer les préférences en matière de dépenses dans un seul centre, car nous comprenons tous que déterminer la préférence des dépenses au cours des 45 derniers jours était la question la plus importante. Par conséquent, nous avons décidé de discuter ensemble des dépenses de santé, sociales et d’infrastructure et de les réaliser en coopération afin qu’elles soient efficaces », a déclaré Mher Grigoryan, ajoutant que la Fondation présentera prochainement en détail les orientations des dépenses.

Le Fonds Arménien Hayastan a lancé une campagne de collecte de fonds « Nous sommes nos frontières : tous pour l’Artsakh » depuis le 27 septembre dans le but d’aider l’Artsakh. 169 695 386,94 millions de dollars ont été levés à ce jour.