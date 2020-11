Nikol Pashinyan exprime le besoin de préciser des questions concernant le retour des personnes déplacées

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan estime nécessaire de clarifier les questions relatives au retour des personnes déplacées d’Artsakh en raison de la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan, ainsi que les questions relatives à la garantie de leur sécurité pendant les négociations.

« Le premier point de la feuille de route que j’ai publiée aujourd’hui mentionne la reprise du processus de négociation dans le cadre de la coprésidence du Groupe de l’OSCE à Minsk On suppose que ces discussions et les négociations devraient apporter des réponses sur la formation de mécanismes pour d’autres possibilités de mise en œuvre des points mentionnés dans la déclaration conjointe. Ce droit est envisagé, et nous devons tout faire pour que ce droit soit exercé de manière à garantir la sécurité, la dignité et les garanties de vie normale de nos compatriotes », a déclaré le Premier ministre lors d’une séance de questions-réponses au Parlement.