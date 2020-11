Davit Tonoyan a eu un entretien téléphonique avec Sergueï Shoigu

Le ministre arménien de la Défense Davit Tonoyan a eu une conversation téléphonique avec le ministre russe de la Défense, le général de l’armée Sergueï Shoigu.

Au cours de l’entretien téléphonique, les ministres ont discuté de la situation opérationnelle sur le territoire du Haut-Karabakh, ainsi que des questions relatives aux activités des troupes russes de maintien de la paix. Le ministre arménien de la Défense a remercié son homologue russe pour le déploiement efficace et rapide des unités de maintien de la paix, ainsi que pour l’organisation des travaux de recherche et d’échange des soldats tués, des prisonniers de guerre et des disparus au combat.

Une attention particulière a été accordée à la situation humanitaire actuelle au Haut-Karabakh.

Le ministre arménien de la Défense a exprimé son soutien à la création d’un centre d’intervention humanitaire inter-institutions russe sur le territoire du Haut-Karabakh qui devrait s’occuper du retour des réfugiés, de la restauration des infrastructures politiques, des opérations de recherche de soldats tués ou disparus au combat.

Un accord a été conclu pour la signature éventuelle d’un document trilatéral dans ce domaine entre les ministères de la défense arménien, russe et azerbaïdjanais si nécessaire.