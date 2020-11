Nikol Pachinian promet un remaniement gouvernemental

Le Premier ministre Nikol Pachinian a promis hier qu’il allait remanier son gouvernement. Mais il n’a donné aucune indication sur une potentielle démission de sa part, ni sur l’idée d’organiser des élections législatives anticipées.

Dans une déclaration décrivant ses actions futures, Pachinian a de nouveau accepté la responsabilité de l’issue de la guerre de six semaines qui a entraîné des pertes arméniennes importantes et des gains territoriaux azerbaïdjanais.

« Je suis désormais principalement chargé de surmonter la situation et d’établir la stabilité et la sécurité dans le pays, a-t-il commenté. Je tiens à souligner que, non seulement je n’ai pas l’intention d’abandonner cette responsabilité, mais que je suis également pleinement attaché à cette tâche. »

Pachinian a ensuite présenté un plan en 15 points d’actions et d’objectifs gouvernementaux pour les six prochains mois. Ils comprennent le retour des réfugiés arméniens de souche au Karabagh et la reconstruction de leur maison endommagée pendant la guerre, la reprise des pourparlers de paix arméno-azerbaïdjanais négociés par la Russie, la France et les États-Unis, et le rapatriement de tous les prisonniers de guerre arméniens et civils captifs.

La « feuille de route » de Pachinian envisage également une réforme majeure des forces armées arméniennes, la poursuite de la lutte contre la corruption, les efforts du gouvernement pour contenir la propagation du Coronavirus et stimuler l’activité économique dans le pays.

« Afin de mettre en œuvre cette feuille de route, j’effectuerai des changements dans la composition du gouvernement », a-t-il annoncé, sans donner plus de détails.

« En juin 2021, je présenterai un rapport sur la mise en œuvre de la feuille de route. Sur la base de ses résultats, nous déciderons de nos prochaines actions en tenant compte de l’opinion publique et des réactions », a ajouté le Premier ministre dans la tourmente.

Pachinian n’a fait aucune mention de sa démission, ni des nouvelles élections législatives exigées par l’opposition arménienne. Les forces de l’opposition le tiennent pour responsable de la défaite de la partie arménienne dans la guerre de six semaines qui a été arrêtée par un accord de cessez-le-feu négocié par la Russie le 10 novembre.

Le président Armen Sarkissian a lui aussi appelé à des élections instantanées, affirmant qu’elles « sauveraient le pays de bouleversements ». Dans un discours télévisé diffusé lundi à la nation, Sarkissian avait dit qu’elles devraient être organisées par un nouveau « gouvernement d’accord national » intérimaire.

Deux membres du cabinet de Pachinian, les ministres des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanian et des Situations d’urgence Felix Tsolakian, ont démissionné cette semaine.

Plus tard dans la journée d’hier, 17 partis d’opposition qui faisaient campagne pour la démission de Pachinian ont organisé un autre rassemblement sur la place de la Liberté à Erevan, auquel ont participé plusieurs milliers de personnes. Les chefs de l’opposition ont réitéré leurs allégations selon lesquelles le gouvernement actuel a perdu sa légitimité et doit partir.

Pendant ce temps, environ 200 partisans de Pachinian se sont rassemblés sur la place de la République pour exprimer leur soutien au Premier ministre et condamner l’opposition.

Pachinian s’est approché de la petite foule et l’a exhortée à se disperser, affirmant qu’il rallierait les partisans « si nécessaire ».

L’un de ses collaborateurs, Nairi Sargsian, a démenti les affirmations de l’opposition selon lesquelles le gouvernement lui-même aurait organisé la manifestation pro-Pachinian. « Si nous l’avions organisé, cette place aurait été bondée », a-t-il commenté.