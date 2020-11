Assemblée nationale : proposition de résolution pour la reconnaissance de la République d’Artsakh

Proposition de résolution visant à agir pour la reconnaissance de la République d’Artsakh afin d’établir une paix durable au Haut-Karabagh, enregistrée le 16 novembre 2020. Elle a été déposée par Pierre DHARREVILLE (député de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône) et signée par 35 députés du Parti Communiste Français, de La France Insoumise et du Parti Socialiste.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdame, Messieurs,

Lundi 9 novembre 2020, un « cessez-le-feu total » a été signé entre

l’Arménie et l’Azerbaïdjan, sous l’égide de la Russie. Ce cessez-le-feu

interrompt plusieurs semaines de combats intenses et meurtriers sur le

territoire de l’Artsakh, au Haut-Karabakh, débutés par une opération armée

de l’Azerbaïdjan le 27 septembre dernier.

La Russie déploie actuellement une force de maintien de la paix en

territoire d’Artsakh pour garantir ce cessez-le-feu.

Si l’on peut se réjouir de l’arrêt des combats dont les civils ont été les

premières victimes, avec des bombardements massifs sur des zones

résidentielles, écoles, églises, et avec une multitude de personnes

contraintes à fuir, on peut cependant s’inquiéter de la pérennité de cet

accord qui ne règle en rien la question du Haut-Karabakh.

Pour rappel, ce territoire du Caucase, peuplé très majoritairement

d’Arméniens, a été inclus arbitrairement du temps de l’URSS dans la

République d’Azerbaïdjan, au sein de laquelle il constituait un Oblast

autonome. Avec la fin de l’URSS, un conflit éclate. La guerre, qui entraîne

30 000 morts et le déplacement de dizaines de milliers de personnes, ne

prend fin qu’en 1994, date à laquelle un cessez-le-feu est négocié suite au

travail diplomatique du groupe de Minsk, sous l’égide de l’OSCE. Un plan

de paix dit « de Madrid » est ensuite élaboré en 2007, pour stabiliser la

situation. Le statu quo reste toutefois fragile. La guerre de cet automne en

est la preuve tragique.

L’accord du 9 novembre dernier, qui s’est conclu sans tenir compte du

groupe de Minsk, entérine un état de fait, les forces militaires en présence

stoppant le combat sur « les positions qu’elles occupent ». L’accord prévoit

aussi que l’Azerbaïdjan reprenne le contrôle des sept districts du

Haut-Karabakh qui lui échappaient. Deux corridors seront créés pour relier

le territoire d’Artsakh à l’Arménie.

Au-delà des différends sur ses frontières, le statut de

l’Artsakh/Haut-Karabakh ne fait pas l’objet d’un accord. Cela fait craindre

que la région ne s’embrase à nouveau à l’avenir.

Or, depuis 1991, la population de l’Artsakh a déclaré son autonomie et

manifesté son désir de vivre libre et en paix par deux référendums démocratiques en 1991 puis 2017. À partir de là, et compte tenu d’une très longue histoire marquée par des drames et des tensions, des processus

existent pour une reconnaissance du point de vue du droit international,

déjà utilisés en d’autres cas.

La France occupe une place déterminante au sein des institutions

internationales, notamment en co-présidant le groupe de Minsk. Elle doit

s’en prévaloir et peser de tout son poids pour une paix durable et des

relations nouvelles.

La communauté internationale et ses institutions doivent être

mobilisées pour instaurer rapidement un dialogue soustrait à la contrainte

du rapport de forces militaire afin de définir enfin un cadre de droit

international à la République d’Artsakh, pour que ses populations

échappent à cette volonté de domination et ne vivent plus sous la menace.

Les derniers événements en ont montré l’impérieuse nécessité.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34-1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement,

Constatant l’ardente volonté de la diplomatie française à rechercher,

depuis 1994, une solution négociée au conflit du Haut-Karabakh, dans le

cadre du groupe de Minsk dont elle assure la co-présidence aux côtés de la

Russie et des États-Unis ;

Constatant la guerre des quatre jours du 2 au 6 avril 2016 au

Haut-Karabakh, l’extension du conflit au territoire souverain de la

République d’Arménie au mois de juillet 2020 ;

Constatant l’arrêt du 26 mai 2020 de la Cour européenne des droits de

l’homme et des libertés fondamentales attestant de manière implacable de

l’impossibilité des populations arméniennes de vivre librement en

Azerbaïdjan ;

Constatant la guerre entre le 27 septembre 2020 et le 9 novembre 2020

au Haut-Karabakh, menée par une alliance de l’Azerbaïdjan et la Turquie ;

Constatant que l’accord de cessez-le-feu conclu par l’Arménie,

l’Azerbaïdjan, sous l’égide de la Russie le 9 novembre 2020, n’apporte pas

de solution pérenne à la situation du territoire d’Artsakh ;

1. Affirme sa volonté de concourir à l’effort de paix dans le Caucase

du Sud ;

2. Affirme la nécessité pour la République française d’agir au sein des

instances internationales pour que puisse être établie avec les différentes

parties une solution de paix durable dans laquelle pourra être reconnue la

République d’Artsakh.

