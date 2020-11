7 localités de la région de Martakert près d’Aghdam seront transférés à l’Azerbaïdjan jusqu’au 20 novembre

7 localités de la région de Martakert (Haut-Karabagh) passent à l’Azerbaïdjan après les accords entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie. Ces villages sont Nor Maragha, Nor Aygestan, Nor Seysoulan, Nor Garmiravan, Nor Haykadjour Hovashen et Nor Djraberd. C’est le Centre d’information de l’Artsakh à Stepanakert qui donne cette information. Ces villages devant passer en camp azéri le 20 novembre. « Ces localités comme la ville d’Agna (Aghdamp se trouvent près d’Aghdam » indique le Centre qui ajoute que ces transmissions faisaient partie de l’accord signé le 10 novembre entre les trois pays. Près de 2 000 habitants de cette région -dont une grande partie a déjà quitté les lieux- vont être pris en charge par Stepanakert pour être relogés et dédommagés.

Krikor Amirzayan