Pour la reconnaissance du droit à l’Autodétermination

Les soussigné.e.s demandent au Conseil fédéral et à l’Assemblée fédérale de la Confédération Suisse de :

Reconnaître le droit l’autodétermination des Arméniens du Haut-Karabagh comme seule possibilité garantissant leur sécurité et leur droit à la vie sur leur terre ancestrale.

Sanctionner économiquement et diplomatiquement l’Azerbaïdjan pour ses crimes de guerre contre le Haut-Karabagh et son peuple.

Déployer immédiatement une aide humanitaire conséquente en faveur de la population civile du Haut Karabagh.

Le 27 septembre 2020, l’Azerbaïdjan a ouvert les hostilités contre les Arméniens du Haut-Karabagh par une attaque puissante et coordonnée sur l’ensemble de la ligne de front. L’agression a été menée avec le soutien logistique, tactique et opérationnel de l’armée turque. Le 9 novembre 2020, l’Arménie a dû signer un accord de cessez-le-feu à des conditions défavorables qui passent sous silence les questions relatives au statut futur du Haut-Karabagh.

Plus de la moitié de la population du Karabagh a fui les bombes et les massacres dont elle savait qu’ils auraient été inéluctables si les Arméniens du Karabagh avaient dû perdre. L’association internationale des spécialistes de génocide (IAGS), qui fait autorité dans son domaine, avait émis une alerte génocide sur la population du Karabagh fin octobre. Les crimes de guerre de l’Azerbaïdjan (utilisation de bombes à sous-munitions et de munitions incendiaires au phosphore, décapitations, exécutions sommaires de prisonniers, recours à des mercenaires djihadistes syriens) ont par ailleurs été largement documentés. L’Azerbaïdjan a ainsi perdu tout droit moral sur le Haut-Karabagh et ses habitants. Seule l’auto-détermination peut garantir leur sécurité. Il est grand temps que la communauté internationale, à commencer par la Suisse, reconnaisse ce fait.

Comme le peuple suisse l’avait fait il y a plus d’un siècle, nous appelons aujourd’hui nos autorités à servir la cause de la justice et à employer tous les moyens possibles sur le plan national et international pour empêcher de nouveaux crimes contre l’humanité. La Suisse, qui est candidate à un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, doit agir d’urgence.

