Arménie-Macédoine du Nord ce soir à 18h00 match capital en Ligue des Nations à suivre sur L’Equipe.fr

Ce soir à 18 heures à Nicosie (Chypre) pour le 6e et dernier match de la Ligue des Nations (Groupe C) l’Arménie affrontera la Macédoine du Nord leader du groupe avec 9 points. L’Arménie est deuxième du classement avec 8 points. La Géorgie (6 points) et l’Estonie (2 points) sont déjà éliminées de la course. Une victoire de l’Arménie signifierait une qualification historique ! En raison de la situation en Arménie, le match se joue en terrain neutre. La Macédoine du Nord est de très peu favori pour ce match. Une rencontre que nous pourrons suivre en direct aujourd’hui dès 18h00 sur le net sur le site de L’Equipe.fr.

Krikor Amirzayan