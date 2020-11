Des constructions du royaume arménien de l’Ararat ont émergé du lac de Van grâce à la baisse des eaux

En Arménie occidentale (Turquie de l’Est) la baisse du niveau d’eau du lac de Van a fait apparaitre des constructions datant de la période du Royaume arménien de l’Ararat. Ces constructions sur les bords du lac de Van avaient été englouties par la montée des eaux du lac. Selon l’agence de presse officielle turque Anatolie, furent mises à jour des fortifications et des tombeaux datant de plusieurs milliers d’années. Le fort d’Akants (Ertchey en turc) émergea ainsi des eaux. Ce dernier était englouti en 1841 par la montée importante du niveau d’eau du lac arménien. En 2014 avec la baisse des eaux une partie de ces constructions avait émergé. Aujourd’hui les murs du fort, les tombeaux, des objets en argile et en céramique, des pierres gravées et divers objets sont à jour. Des éléments de la période du royaume de l’Ourartou ou même antérieur, remontant à 2 800 à 3 000 ans. Les responsables du Musée de Van mettent en valeur ces découvertes. Et bien évidemment à aucun moment il sera fait référence au peuple arménien du royaume arménien de l’Ararat…Le thème arménien dans les découvertes archéologiques étant tabou et banni par les autorités turques qui finances guides touristiques et musées.

Krikor Amirzayan