Ce matin, Sylvain Tesson était l’un des invités du 7/9 de France inter, présenté par Léa Salamé et Nicolas Demorand. Il y a parlé de son voyage en Artsakh avec le journaliste Jean-Christophe Buisson. Un grand dossier est à paraître dans le prochain numéro du Figaro Magazine, en kiosque vendredi.

« Mon cœur me porte vers l’Arménie », explique l’écrivain Sylvain Tesson, invité d’Inter mercredi matin. Il revient du Nagorny Karabakh et son reportage doit paraître dans le Figaro Magazine ces prochains jours, assorti d’une tribune signée par 120 personnalités. « Mon cœur me porte vers l’Arménie, pour des raisons qui tiennent à mes affections culturelles, spirituelles, intérieures », poursuit-il. « La France avait un lien d’amitié profonde avec l’Arménie - cette relation n’est pas complètement morte mais elle est en hibernation - et j’y suis parti pour apporter la preuve que nous ne les oublions pas totalement. »

« J’ai vu un peuple mobilisé, un peuple en larme. Des femmes, des hommes, des vieillards qui reprennent des vieux fusils employé en 1994 », raconte l’écrivain. « Ça m’a ému, de voir ce peuple, pour qui il ne s’agit pas d’une guerre de territoires, de défendre un potager. Ce qu’ils défendaient, c’était leur vie sur terre. Ce peuple là a encore le souvenir du Génocide de 1915, orchestré par le voisin turque qui a essayé de les rayer de la carte. Ils savent que se jouer là n’est pas un conflit territorial, mais c’est essayer de ne pas disparaître de la surface de la Terre. »

Intégralité de l’entretien à réécouter ici : https://www.franceinter.fr/emissions/le-7-9/le-7-9-18-novembre-2020